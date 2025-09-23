Ivanišević se oprostio od preminule sportske legende: Njegove riječi dirnut će mnoge u Hrvatskoj

Velikan hrvatskog i svjetskog tenisa te legendarni izbornik Davis Cup reprezentacije, Nikola Pilić, preminuo je u 87. godini života u Rijeci. Hrvatsku je 2005. godine vodio do najvećeg uspjeha, osvajanja Davis Cupa, a poseban je po tome što je isti trofej osvojio s još dvije reprezentacije, tri puta sa Zapadnom Njemačkom te jednom na klupi Srbije.

U bogatoj trenerskoj karijeri surađivao je s brojnim teniskim velikanima, uključujući Gorana Ivaniševića. Legendarni Zec se oglasio na Instagramu posebnom posvetom Piliću, svom bivšem treneru: Hvala vam za sve, šjor Niko. Prošli smo puno toga skupa, smijali se i plakali skupa, malo i svađali, ali znam da bez vas nikad ne bih napravio stvari koje sam napravio. Počivajte u miru.'

U Pilićevoj slavonj akademiji trenirali su brojni vrhunski igrači, među kojima je bio Ivanišević, ali i Novak Đoković, koji je nerijetko isticao Pilića kao jednog od ključnih ljudi u svom teniskom razvoju. Pilić je vodio Ivaniševića, Ančića, Ljubičića i Karlovića prilikom osvajanja Davis Cupa 2005. godine u Slovačkoj.