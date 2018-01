Ovo se nikad prije nije dogodilo: Dokaz da hrvatski tenisači rasturaju!

Prvi put u povijesti Hrvatska će biti zastupljena u tri finala na jednom Grand Slam turniru. Nakon Marina Čilića u pojedinačnoj te Mate Pavića u konkurenciji muških parova (s Austrijancem Oliverom Marachom), naš 24-godišnji stručnjak za parove donio nam je još jedan finale, ovaj put u konkurenciji mješovitih parova. I tako će Splićanin Mate u Melbourneu igrati dva Grand Slam finala, što dosad nije pošlo za rukom nijednom hrvatskom tenisaču ili tenisačici.

U finalu na Babos i Bopannu

Pavić i godinu dana starija Kanađanka poljskog podrijetla Gabriela Dabrowski u polufinalu su sa 6:1, 6:4 pobijedili Ruskinju Jekaterinu Makarovu i Brazilca Brunu Soaresa za nepunih sat vremena igre. Njih dvoje za cijelog turnira nisu izgubili ni set, a jučer su neočekivano lagano svladali i treće nositelje turnira. Tijekom meča nisu nijednom izgubili svoj servis (iskoristili su tri od sedam break-lopti), a na svoj su početni udarac u cijelom meču ispustili tek 12 poena.

Pavić i Dabrowski u finalu će igrati protiv mađarsko-indijske kombinacije koju čine Timea Babos i Rohan Bopanna. Oni su u drugom polufinalu pobijedili španjolsko-brazilsku kombinaciju Mariju Jose Martinez Sanchez i Marcela Demolinera sa 7:5, 5:7, 10:6.

I 24-godišnjem Paviću i 25-godišnjoj Dabrowskoj to će biti drugi Grand Slam finale u konkurenciji mješovitih parova. Splićanin je na US Openu 2016. godine trijumfirao u paru s Njemicom Laurom Siegemund, dok je Kanađanka na prošlogodišnjem Roland Garrosu došla do pobjedničkog trofeja s Indijcem Bopannom, koji joj sad stoji na putu prema naslovu u Melbourne Parku. Zanimljivo je da je u oba slučaja Mate prvi put zaigrao sa svojim partnericama.

– Upoznavali smo se kroz mečeve i zajedničke treninge. Ispalo je dobro, igrali smo sve bolje i bolje i, evo, još nismo izgubili set. Puno je to mečeva u obje konkurencije, ima i malo umora, ali još je malo snage ostalo. Posebno kod Gabriele, ona je svježija – kazao je Mate za hrvatski program na australskom SBS radiju.

Vrijeme za pomirbu

Naravno da se kod svakog Matina uspjeha aktualizira pitanje njegova (ne)nastupanja za hrvatsku reprezentaciju u Davisovu kupu. Neće ga biti ni u Osijeku. Izbornik Željko Krajan čeka da se Pavić odredi prema svom postupku iz 2014. godine kada se za dvoboj s Nizozemskom u gostima želio priključiti reprezentaciji tek u srijedu. To svakako nije bilo u redu, u reprezentaciji reda mora biti, ali mislimo da je došlo vrijeme da se i taj spor izgladi pa da Mate (uz Dodiga) bude oslonac naše vrste za mečeve parova.

Finalni dvoboj u mješovitoj konkurenciji na rasporedu je u nedjelju u šest sati po srednjoeuropskom vremenu (u 16 po australskom), prije muškog finala. A finale parova Pavić i Marach (protiv Kolumbijaca Cabala i Faraha) odigrat će danas nakon ženskog finala u kojem će se u 9.30 sučeliti Rumunjka Simona Halep i Dankinja Caroline Wozniacki. Pobjeda će jednoj od njih dvije u ponedjeljak osigurati prvo mjesto na WTA listi.

Turnir ženskih parova osvojile su Francuskinja (srpsko-bošnjačkog podrijetla) Kristina Mladenović i Mađarica Timea Babos. U finalu su sa 6:4, 6:3 pobijedile Ruskinje Jekaterinu Makarovu i Jelenu Vesninu. Mladenovićevoj je to drugi Grand Slam naslov u ženskim parovima, 2016. s Francuskinjom Caroline Garcijom.