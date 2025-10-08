Naši Portali
LIGA PRVAKA

Mandić vodio Magdeburg do nove pobjede, zapažen učinak Mihića

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka
Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
08.10.2025.
u 22:37

Rukometaši Zagreba u četvrtak gostuju u Parizu kod PSG-a u sklopu četvrtog kola skupine B, a utakmica počinje u 20.45 sati. Nakon tri kola Zagreb je na nula bodova.

U skupini B rukometne Lige prvaka, gdje nastupa i hrvatski prvak Zagreb, nove su pobjede ostvarili njemački Magdeburg i poljska Wisla Plock.

Magdeburg je u gostima, u četvrtom kolu, pobijedio norveški GOG Gudme s uvjerljivih 39-30, a jedan od najboljih igrača njemačkog sastava bio je hrvatski vratar Matej Mandić koji je ostvario 11 obrana. Magdeburg je i dalje stopostotan, ostvario je sve četiri pobjede.

Legendarni Talijan nahvalio rivala Modrića: Prestar? Ma ne! Reći ću vam što on znači našoj djeci

Wisla Plock je pred svojim navijačima bila bolja od Pelistera 36-25. U pobjedničkom sastavu je hrvatski rukometaš Lovro Mihić postigao četiri pogotka, Leon Šušnja jedan, a nekadašnji reprezentativni golman Mirko Alilović je skupio devet obrana.

U skupini A je Nantes upisao drugu pobjedu, u Lisabonu je pobijedio Sporting 39-28. Za francusku momčad hrvatski vratar Ivan Pešić je skupio sedam obrana.

