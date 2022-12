Manchester United se nakon 12 godina rješava legende i najplaćenijeg igrača?

Ponajbolji svjetski vratar David de Gea mogao bi idućeg ljeta postati slobodan igrač i napustiti engleskog velikana Manchester United nakon dugih 12 godina. De Gea je na Old Trafford stigao kod mladić iz Atletico Madrida u doba legendarnog Alexa Fergusona koji je tražio zamjenu za Edwina van der Sara. Španjolcu ugovor traje do lipnja 2023. godine, no engleski mediji javljaju da mu klub neće produljiti suradnju.

32-godišnji pouzdani vratar je nakon odlaska razmažene portugalske superzvijezde Cristiana Ronalda postao igrač s najvećim primanjima u svlačionici, ima plaću od 22 milijuna eura godišnje.

De Gea je u United stigao 2011. godine za 25 milijuna eura iz La Lige i nakon klimavog početka postao ključna karika. Godinama je blistao na golu Uniteda, dosad je branio na 507 utakmica i osvojio je četiri trofeja.

Navodi se da će njegova zamjena biti Dean Henderson, engleski golman koji se trenutno nalazi na posudbi u kultnom Nottingham Forrestu. Također, Aaron Wan Bissaka bi mogao napustiti klub, a prema Fabriziju Romanu, Ten Hag želi angažirati Jeremia Frimponga kao novo riješenje na desnoj strani obrane.