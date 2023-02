Mamić se oprostio od Dinama: Sigurno se neću vratiti u Hrvatsku, do kraja života živjet ću u BiH

Zdravko Mamić, nekadašnji gazda Dinama, a danas bjegunac od hrvatskog pravosuđa, tvrdi da se oprašta od nogometa i Dinama te da je to za njega prošlost.

- Ovim intervjuom se opraštam od Dinama i hrvatskog nogometa. Da nije bilo smrti Ćire Blaževića, već bih održao konferenciju za novinare i službeno se oprostio. U emotivnom smislu nikad neću odustati od Dinama, to je moj život, ali što se tiče mog rada i sudjelovanja u bilo kakvoj upravi, to je apsolutna prošlost. Može se tako reći. Dinamo je u smislu svakog mog rada i angažmana – prošlost. Neću se više baviti Dinamom, nego nogometom općenito. Bit ću samo običan navijač. Ja sam u jeseni života. Ćirina smrt me najviše potresla u životu. Iako mi je i otac umro, mislim da je ovo vrijeme ostavilo najveći utisak na mene. Neke stvari koje do sada nisam dobro razumio, nakon Ćirine smrti mislim da sam ih shvatio i moj oproštaj od nogometa je konačan - rekao je Mamić za Glas Srpske.

Kako vidi Dinamo u budućnosti bez njega?

- Što bude, život ide dalje. Nema nezamjenjivih. Naravno, mogao sam još puno napraviti, bez obzira na to što je moja situacija specifična, u BiH sam pet godina, mogao sam s ove pozicije puno pomoći Dinamu i hrvatskom nogometu. Vidim da ljudi koje sam stvorio misle da mogu bolje od mene, da im ne trebam, zašto da se guram, ništa ne zamjeram, ne osjećam se izdano niti prodano. Međutim, ne želim više sudjelovati ni u kakvim procesima u Dinamu i hrvatskom nogometu.

Zanima li ga kako će se rasplesti Skupština Dinama koja će se održati u ožujku?

- Što se tiče mog angažmana, ne. U smislu čovjeka koji voli Dinamo i koji bi želio nastaviti putem na kojem smo moj tim i ja radili, mene to isto ne zanima.

Mamić je u Hrvatskoj osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama.

- Još mi se sudi u Hrvatskoj. Međutim, nisam opterećen. U Hrvatsku se sigurno neću vratiti. Čekam ishod svoje tužbe u Strasbourgu. Mislim da će biti usvojena ove godine, da dobijem moralnu satisfakciju. Ako Bog da, ne opterećujem se time.

Što će raditi u budućnosti?

- Plan je da živim u BiH do kraja života i da živim što bolje. Nogomet me apsolutno više ne zanima. Kakav god bio sudski ili bilo koji drugi ishod, ja ću nastaviti živjeti u Bosni i Hercegovini.