Mamićev pad velika je stvar za Dinamo. Novi početak. Bez njega lakše diše i Hrvatska

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović voli se jako naslikavati i svoje slike dijeliti društvenim mrežama. Voljela je ona to jako i kad je bila predsjednica, a s tom je praksom nastavila i kad je napustila Pantovčak. S jednom razlikom, otkad više nije na Pantovčaku, oko vrata joj više nema lančića s križićem koji je ponosno nosila kao predsjednica. Križić joj je očito tada trebao, a danas joj više nije bitan. No njezina stvar.



Međutim, sve ovo pišem o njoj jer je društvene mreže ovaj put zatrpala svojim fotografijama iz Hercegovine, na što su oduševljeno reagirali njezini obožavatelji. Posebno je istaknula da je bila u Međugorju, a bilo je, dakako, slika i iz Mostara. Kad sam to vidio, prvo mi je palo na pamet, je li se ona u Mostaru ili Međugorju ili na nekom trećem mjestu susrela sa svojim nekadašnjim bliskim prijateljem Zdravkom Mamićem, današnjim osuđenikom i bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, kao i s njegovim bratom Zoranom koji je u istoj ulozi u BiH kao i brat.