Ostali sportovi

Maja Pranić postavljena za nositeljicu na Europskom prvenstvu

Autor
Damir Mrvec
15.11.2025.
u 22:31

Europska badmintonska federacija objavila je službene nositelje za ekipni i pojedinačni dio Europskog prvenstva do 17 godina, koje će se krajem studenoga održati u španjolskom Lanzaroteu.

Najvažnija vijest za hrvatski badminton je da je Maja Pranić postavljena kao 8. nositeljica u ženskom singlu, čime je potvrđen njezin sjajan plasman na BEC European U17 rang-listi te odlična forma tijekom 2025. godine.

Ovo je ujedno i jedna od najboljih hrvatskih nositeljskih pozicija u ovoj kategoriji posljednjih godina.

U ekipnom dijelu natjecanja Hrvatska neće biti postavljena reprezentacija, što znači da nas ždrijeb može smjestiti u bilo koju skupinu, bez privilegiranog položaja. Ždrijeb skupina održat će se 18. studenoga 2025. u 13 sati
Ključne riječi
nositelji Ždrijeb Europsko prvenstvo badminton

