U-17 SP

VIDEO Kakva greška, Jakirović zaradio crveni karton pa u čudu gledao prema sucu

VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 22:27

Jedan od njaznimljivijih trenutaka utakmice odvio se u 68. minuti, no nije riječ ni o sjajnom potezu niti o grubom prekršaju ili nečem sličnom već bizarnoj sudačkoj greški

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina izbačena je u šesnaestini finala svjetskog prvenstva u Kataru nakon jedanesteraca. U raspucavanju je bilo 4:3 za Uzbekistan nakon što je susret završio 1:1. Uzbekistan je poveo u 24. minuti golom Hasanova, a za Hrvatsku je izjednačio Tino Kusanović u 81. minuti.

Jedan od njaznimljivijih trenutaka utakmice odvio se u 68. minuti, no nije riječ ni o sjajnom potezu niti o grubom prekršaju ili nečem sličnom već bizarnoj sudačkoj greški. Stoper Hrvatske Leon Jakirović prekršajem je zaustavio napadača Uzbekistana za što je dobio žuti karton.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Međutim, gabonski sudac Mebiame potom je posegnuo u džep i pokazao hrvatskom braniču i crveni karton nakon čega je on ostao u čudu stajati i sugerirajući suigračima i sucu kako nema žuti karton od prije.

Sudac je potom pregledao vlastitike bilješke te shvatio kako je pogriješio, poništio je crveni karton Jakiroviću i pustio da se igra nastavi. Cijela situacija iznenadila je sve na terenu, ali na kraju nije utjecala na ishod utakmice. Bizarnu situaciju možete pogledati OVDJE.
Avatar KmicaSKvarta
KmicaSKvarta
22:56 15.11.2025.

Sudac je bio čista sprdnja, ne svira čisti penal u zadnjim minutama. I onda ne poništi penal gdje se golman maknuo pol metra sa linije prije udarca. Obije situacije gledao na VARu.

Kupnja