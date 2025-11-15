VIDEO Kakva greška, Jakirović zaradio crveni karton pa u čudu gledao prema sucu

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina izbačena je u šesnaestini finala svjetskog prvenstva u Kataru nakon jedanesteraca. U raspucavanju je bilo 4:3 za Uzbekistan nakon što je susret završio 1:1. Uzbekistan je poveo u 24. minuti golom Hasanova, a za Hrvatsku je izjednačio Tino Kusanović u 81. minuti.
Jedan od njaznimljivijih trenutaka utakmice odvio se u 68. minuti, no nije riječ ni o sjajnom potezu niti o grubom prekršaju ili nečem sličnom već bizarnoj sudačkoj greški. Stoper Hrvatske Leon Jakirović prekršajem je zaustavio napadača Uzbekistana za što je dobio žuti karton.
Međutim, gabonski sudac Mebiame potom je posegnuo u džep i pokazao hrvatskom braniču i crveni karton nakon čega je on ostao u čudu stajati i sugerirajući suigračima i sucu kako nema žuti karton od prije.
Sudac je potom pregledao vlastitike bilješke te shvatio kako je pogriješio, poništio je crveni karton Jakiroviću i pustio da se igra nastavi. Cijela situacija iznenadila je sve na terenu, ali na kraju nije utjecala na ishod utakmice. Bizarnu situaciju možete pogledati OVDJE.
Sudac je bio čista sprdnja, ne svira čisti penal u zadnjim minutama. I onda ne poništi penal gdje se golman maknuo pol metra sa linije prije udarca. Obije situacije gledao na VARu.