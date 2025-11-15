VIDEO Kakva greška, Jakirović zaradio crveni karton pa u čudu gledao prema sucu

Hrvatska nogometna reprezentacija do 17 godina izbačena je u šesnaestini finala svjetskog prvenstva u Kataru nakon jedanesteraca. U raspucavanju je bilo 4:3 za Uzbekistan nakon što je susret završio 1:1. Uzbekistan je poveo u 24. minuti golom Hasanova, a za Hrvatsku je izjednačio Tino Kusanović u 81. minuti.

Jedan od njaznimljivijih trenutaka utakmice odvio se u 68. minuti, no nije riječ ni o sjajnom potezu niti o grubom prekršaju ili nečem sličnom već bizarnoj sudačkoj greški. Stoper Hrvatske Leon Jakirović prekršajem je zaustavio napadača Uzbekistana za što je dobio žuti karton.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Međutim, gabonski sudac Mebiame potom je posegnuo u džep i pokazao hrvatskom braniču i crveni karton nakon čega je on ostao u čudu stajati i sugerirajući suigračima i sucu kako nema žuti karton od prije.

Sudac je potom pregledao vlastitike bilješke te shvatio kako je pogriješio, poništio je crveni karton Jakiroviću i pustio da se igra nastavi. Cijela situacija iznenadila je sve na terenu, ali na kraju nije utjecala na ishod utakmice. Bizarnu situaciju možete pogledati OVDJE.