Magdeburg ostato stopostotan: Šoštarić predvodio Mađare

Rukometaši aktualnog europskog prvaka Magdeburga upisali su i petu pobjedu u skupini B rukometne Lige prvaka nakon što su na gostovanju pobijedili Pick Szeged sa 34-30.

Mađarski sastav je bio bolji u uvodnim minutama, međutim Magdeburg je sredinom prvog dijela poveo i do kraja susreta više nije ispuštao prednost.

Cro Cop se vraća u ring: Dogovorio borbu s jednim od najvećih!? Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Gosti su u drugom dijelu imali i šest golova razlike, a na koncu je završilo sa 34-30.

Magdburg su do pobjede predvodili Šveđani Oscar Bergendahl sa sedam i Felix Claar sa šest golova, dok je vratar Sergey Hernandez Ferrer imao 10, a naš Matej Mandić dvije obrane.

Mađarski sastav je vukao hrvatski rukometaš Mario Šoštarić s osam golova, dok su Richard Bodo i Bence Banhidi zabili po četiri gola.

je pobijedilasa 35-32 premda su gosti do 40. minute imali tri gola viška. Poljaci su u završnici susreta zaigrali sjajno i od -3 su stigli do +3.

Wislu je predvodio sjajni Francuz Melvyn Richardson sa 10 golova, dok je Dawid Dawydzik dodao sedam golova. Lovro Mihić je zabio jedan gol, dok je Mirko Alilović za poljski sastav sakupio osam golova. Kod PSG-a najefikasniji je bio Elohim Prandi sa 12 golova.

Barcelona je na gostovanju pobijedila Eurofarm Pelister sa 34-30 upisavši četvrtu pobjedu. Kod Barce su najefikasniji bili Dika Mem i Domen Makuc sa po šest golova, a kod Pelistera su bili najefikasniji Dejan Manaskov i Nik Henigman sa po osam golova.

U posljednjem susretu iz ove skupine u četvrtak se sastaju hrvatski prvak Zagreb i GOG Gudme.

Na ljestvici vodi Magdeburg sa 10 bodova, Wisla Plock i Barca imaju po osam bodova, Pick Szeged i PSG po četiri boda, Gudme je na dva, a Pelister i Zagreb na nuli.