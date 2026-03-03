Naši Portali
'TJESKOBAN JE'

Iranska legenda trebala je potpisati za Dinamo, a sada prekida karijeru i ide u rat protiv SAD-a?

FILE PHOTO: World Cup - Asian Qualifiers - Group A - Iran v North Korea
Wana News Agency/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.03.2026.
u 14:03

Za Taremija vojna služba nije nepoznata, kada je bio talentiran napadač od 19 godina, prekinuo je karijeru na godinu i pol zbog služenja vojnog roka

Bivši napadač Intera, danas igrač grčkog Olympiacosa, Mehdi Taremi, nalazi se na životnoj prekretnici, piše talijanski medij Tuttosport.  Dok mnogi sportaši traže način da napuste ratom zahvaćena područja, Taremi razmišlja o povratku u domovinu Iran.

- Mojoj zemlji sam potreban - povjerio se navodno bliskim osobama, a spominje se čak i mogućnost raskida ugovora s grčkim klubom kako bi mogao ići braniti Iran. 

Za Taremija vojna služba nije nepoznata, kada je bio talentiran napadač od 19 godina, prekinuo je karijeru na godinu i pol zbog služenja vojnog roka. Taremi se dokazao u iranskom Persepolisu gdje je 2016. i 2017. osvojio dvije titule i oba puta bio najbolji strijelac lige. Tada ga se povezivalo s dolaskom u zagrebački Dinamo, o čemu je pisao engleski portal Goal, ali to se na kraju nije dogodilo.

- Mehdi Taremi je danas, uz napadača Rostova Sardara Azmouna, najveća nogometna zvijezda Irana. Nema dvojbe, on je pravi napadač, po meni bolji igrač od sadašnjih opcija Dinama – Hodžića i Henriqueza - rekao je za Goal.com Božidar Radošević, tadašnji vratar Persepolisa. 

Međutim, Taremi nije stigao u Zagreb, nego u katarsku Al-Gharafu. Zatim je otišao u portugalski Rio Ave, gdje se zadržao samo sezonu prije transfera u Porto. U dresu portugalskom velikana dva puta je bio najbolji strijelac lige, a 2024. godine otišao je u Inter, odakle je nakon godinu dana stigao u Pirej. Za iransku reprezentaciju je odigrao 100 utakmica i zabio 54 gola.

Navijači su nemilosrdni: Jedan igrač Dinama na posebnom je udaru, pljušte brutalne poruke
Ključne riječi
Dinamo Mehdi Taremi Iran

