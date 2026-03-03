Iranska legenda trebala je potpisati za Dinamo, a sada prekida karijeru i ide u rat protiv SAD-a?

Bivši napadač Intera, danas igrač grčkog Olympiacosa, Mehdi Taremi, nalazi se na životnoj prekretnici, piše talijanski medij Tuttosport. Dok mnogi sportaši traže način da napuste ratom zahvaćena područja, Taremi razmišlja o povratku u domovinu Iran.

- Mojoj zemlji sam potreban - povjerio se navodno bliskim osobama, a spominje se čak i mogućnost raskida ugovora s grčkim klubom kako bi mogao ići braniti Iran.

Za Taremija vojna služba nije nepoznata, kada je bio talentiran napadač od 19 godina, prekinuo je karijeru na godinu i pol zbog služenja vojnog roka. Taremi se dokazao u iranskom Persepolisu gdje je 2016. i 2017. osvojio dvije titule i oba puta bio najbolji strijelac lige. Tada ga se povezivalo s dolaskom u zagrebački Dinamo, o čemu je pisao engleski portal Goal, ali to se na kraju nije dogodilo.

- Mehdi Taremi je danas, uz napadača Rostova Sardara Azmouna, najveća nogometna zvijezda Irana. Nema dvojbe, on je pravi napadač, po meni bolji igrač od sadašnjih opcija Dinama – Hodžića i Henriqueza - rekao je za Goal.com Božidar Radošević, tadašnji vratar Persepolisa.

Međutim, Taremi nije stigao u Zagreb, nego u katarsku Al-Gharafu. Zatim je otišao u portugalski Rio Ave, gdje se zadržao samo sezonu prije transfera u Porto. U dresu portugalskom velikana dva puta je bio najbolji strijelac lige, a 2024. godine otišao je u Inter, odakle je nakon godinu dana stigao u Pirej. Za iransku reprezentaciju je odigrao 100 utakmica i zabio 54 gola.