SVLADALE BUGARSKU

Hrvatske nogometašice pobjedom otvorile kvalifikacije za SP

Varaždin: Prva utakmica dodatnih kvalifikacija za EP nogometašica Hrvatske i Sjeverne Irske
Luka Batelic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
03.03.2026.
u 14:29

Pogodak odluke postigla je najmlađa reprezentativka u sastavu Lucija Vunić u 80. minuti susreta, donijevši Hrvatskoj vrijedna tri boda na gostovanju u Sofiji.

Hrvatska ženska nogometna reprezentacija pobjedom je otvorila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo koje će se održati od 24. lipnja do 25. srpnja 2027. godine u Brazilu. U susretu 1. kola skupine C2 izabranice Nenada Gračana su slavile protiv Bugarske u Sofiji s 1:0.

Pogodak odluke postigla je najmlađa reprezentativka u sastavu Lucija Vunić u 80. minuti susreta, donijevši Hrvatskoj vrijedna tri boda na gostovanju u Sofiji.

"Teška utakmica, prva utakmica je uvijek teška. Počinju kvalifikacije, hoćeš pobijediti, vidiš da smo bolja reprezentacija, ali nikako zabiti taj zgoditak da se sve otvori. Ali uspjeli smo postići zgoditak i ono što je najvažnije pobijediti. Čestitam našim curama na ovoj pobjedi. Treba se pripremiti za sljedeću utakmicu koja nas čeka protiv Kosova", poručio je izbornik Nenad Gračan.

"Stvarno sam presretna zbog gola. Utakmica je bila teška i naporna, ali mi smo bile bolje i pobijedile zasluženo. Idemo sad još pobijediti Kosovo", rekla je Vunić.

Sljedeća utakmica na rasporedu je 7. ožujka u 17 sati u Karlovcu protiv Kosova.

"To su sve nepoznanice za nas jer se u novom ciklusu pojavljuju nove igračice. Sigurno neće biti jednostavno. Prije dvije godime smo igrali s Kosovom. To je vrlo agresivna reprezentacija, a neke igračice igraju u njemačkoj ligi i treba biti vrlo pametan i odgovoran te sačekati situaciju da postignemo zgoditak. Igramo pred našim navijačima i nadam se da će posjeta biti dobra te da će dati podršku našim igračicama koje to zaslužuju, a onda vjerujem da će nam i biti puno lakše", rekao je Gračan.
Ključne riječi
nogomet Hrvatska ženska nogometna reprezentacija

