Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 199
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
RUKOMET

Hrvatske rukometašice uvjerljivo pobijedile Finsku na startu kvalifikacija

Slavonski Brod: Kvalifikacije za SP rukometašica, Hrvatska - Slovačka
Ivica Galovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
15.10.2025.
u 18:51

Osam golova Emme Aarnio nije dovoljno da Finska priredi iznenađenje

Hrvatske rukometašice otvorile su kvalifikacije za EURO 2026. godine pobjedom 25-17 (11-8) protiv Finske u Sisku.

Finska je povela 1-0 i to je bila jedina prednost gošća u susretu. Hrvatska je u prvom dijelu u nekoliko navrata imala četiri gola prednosti, ali se na odmor otišlo sa +3 (11-8).

Cro Cop isprebijao trojicu likova koji su ga napali: 'Bila je lokva krvi, mislili su da je mrtav'

U nastavku su odabranice Ivice Obrvana povele 18-13 i nakon toga pitanje pobjednica nije bilo upitno. Na kraju je završilo s uvjerljivih osam razlike (25-17).

Dejana Milosavljević je predvodila Hrvatsku s pet golova, Josipa Mamić je dodala četiri, a Katja Vuković i Tina Barišić po tri gola. Osam golova Emme Aarnio nije dovoljno da Finska priredi iznenađenje.

U drugom susretu iz ove skupine sastaju se Francuska i Kosovo.

Hrvatske rukometašice 19. listopada gostuju u Prištini, a nastavak kvalifikacija je u ožujku iduće godine.

VEZANI ČLANCI: 

Dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina direktno prolaze na završni turnir, te još četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

EP se održava od 3. do 20. prosinca sljedeće godine, a domaćini natjecanja su Češka, Poljska, Slovačka, Rumunjska i Turska. Uz domaćine, izravni plasman već imaju osiguran i tri najbolje selekcije s posljednjeg EURA, a riječ je o Norveškoj, Danskoj i Mađarskoj.

Hrvatske rukometašice do sada su nastupile na 13. europskih prvenstava, a najbolji rezultata ostvarile su 2020. osvojivši broncu.

Ključne riječi
kvalifikacije ep Europsko prvenstvo Ivica Obrvan Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još