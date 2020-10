Lukša Jakobušić novi je predsjednik Hajduka

Lukša Jakobušić novi je predsjednik Uprave HNK Hajduk, rprenosi službena stranica splitskog kluba.

Rođen u Dubrovniku 1976. godine, poduzetnik je s dugogodišnjim iskustvom u privatnom sektoru i uspješan sportski djelatnik. Trenutno pohađa diplomski studiji Sportskog menadžmenta pri Aspiri, a završio je EMBA na Cotrugli Business School.

Jakobušić je bio predsjednik VK Jug u razdoblju od 2013. do 2017. godine, a u tom razdoblju klub je osvojio pet trofeja u jednoj sezoni što do tada nije uspjelo niti jednom sportskom klubu u državi, čime je postao najuspješniji predsjednik u velikoj Jugovoj povijesti. Lukša Jakobušić obavljao je funkciju dopredsjednika HNK Hajduk od svibnja do studenog 2019. godine.

Hrvatski je branitelj i dobitnik odlikovanja za sudjelovanje u vojno-redarstvenoj akciji Oluja.