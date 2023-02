Luka Modrić trebao je biti prvi Hrvat u Unitedu. Ferguson ga je odbio i doveo teški promašaj

Legendarni engleski nogometaš Rio Ferdinand podijelio je s javnosti priču kako je Luka Modrić želio 2012. godine pojačati Manchester United. Međutim, prema njegovim riječima, sir Alex Ferguson je odbio taj transfer te potpisao japanskog veznjaka Shinjija Kagawu iz dortmundske Borussije koji nikako nije opravdao očekivanja.

- Sjećam se da sam razgovarao s Modrićem. Pitao sam ga hoće li napustiti Tottenham, a on je rekao kako misli da hoće, ali nije bio siguran kamo će otići. Rekao sam mu: 'Slušaj, moraš doći u United, čovječe', na što mi je on odgovorio: 'Gle, želim postati prvi Hrvat u povijesti Uniteda. Možemo li to ostvariti? - pričao je Ferdinand.

- Ali to se nije ostvarilo. Razgovarao sam s ljudima u klubu i sa Sir Alexom, no on je imao druge planove. Već je bio dogovorio sve oko transfera Shinjija Kagawe. Doveli su njega, a Modrić je otišao u Real. Ostalo je povijest - zaključio je bivši stoper crvenih vragova.

Luka je u Realu ispisao povijest i osvojio sve što se može uzeti na klupskom planu, dok se United muči još od odlaska legendarnog Škota te ne uspijeva osvojiti Premiership.