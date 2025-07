Luka Modrić još nije ni stigao u Milan, a već se pojavio veliki problem za kapetana Hrvatske

U ponedjeljak bi Luka Modrić trebao stići Milan na liječnički pregled nakon kojeg će potpisati ugovor s talijanskim gigantom do 2026. godine. Međutim, pojavio se problem na koji u redovima Milana nisu računali prije nego su s Modrićem dogovarali transfer u Serie A nakon što mu istekne ugovor s Realom.

Prema pisanju čitanog talijanskog lista Gazzette dello Sport, Luka Modrić više neće nositi svoj kultni broj 10, barem ne u klupskom dresu. Hrvatski veznjak karijeru u Milanu neće nastaviti s brojem koji je simbolizirao njegovu karijeru u Real Madridu i hrvatskoj reprezentaciji, već će se vratiti broju koji nije nosio još od 2012. godine, kada je bio član Tottenhama.

Talijani su doznaali da će Modrić u Milanu nositi broj 14, koji je nosio u ranijim razdobljima svoje karijere – od 2008. do 2012. u Tottenhamu, ali i u prve dvije sezone provedene u Dinamu, od 2004. do 2006. godine. No, legendarna desetka sada je zauzeta jer nosi najvredniji igrač Milana Rafael Leao. Portugalski napadač vjerojatno nema namjeru prepustiti svoj broj, pa makar se radilo i o našem nogometnom maestru.