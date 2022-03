Luka Modrić: Grozno je ovo što se događa u Ukrajini, i ja sam proživio rat

Hrvatski nogometaš Luka Modrić, koji će u srijedu igrati za Real Madrid protiv PSG-a u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka, rekao je kako Real mora odigrati s puno energije ne bi li nadoknadio poraz 0-1 iz prve utakmice.

"Moramo istrčati na teren s velikom energijom i karakterom", rekao je 36-godišnji Modrić na konferenciji za medije u Madridu. Upitan hoće li vodeća momčad španjolskog prvenstva izaći u klasičnoj formaciji 4-3-3 ili u 4-4-2 odgovorio je da ne može odgovoriti na to pitanje.

"Koja bi nam formacija više odgovarala je pitanje za trenera, on sigurno zna što napraviti. Mi koji ćemo biti na terenu moramo dati sve od sebe kako bi odigrali veliku utakmicu i prošli dalje", izjavio je.

Real na Santiago Bernabéu neće moći računati na veznog igrača Casemira zbog skupljenih kartona, a pitanje je hoće li zaigrati i Toni Kroos koji je prije tri dana propustio prvenstvenu utakmicu s Real Sociedadom zbog ozljede noge.

"Izostanak Casemira je velika šteta jer znamo koliko nam je važan i što znači za našu igru, ali imamo druge igrače za koje sam uvjeren da će odigrati dobro poput Federica Valverdea i Eduarda Camavinge. Vidjet ćemo hoće li Toni biti s nama, nadam se da će moći igrati. Ja moram dati od sebe što i uvijek, sada svi moramo dati još više od sebe kako bi nadoknadili Casemirov izostanak. Svi ćemo morati dati još više od sebe, posebno u obrani", rekao je Modrić.

Upitan je li dogovorio produženje ugovora s Real Madridom budući da mu ugovor istječe 30. lipnja, nasmijao se i odgovorio: "Ne želim govoriti o toj temi jer je u ovom trenutku pred nama važnija stvar, a to je sutrašnja utakmica. Ne želim pričati o produženju ugovora i o tome hoću li biti ovdje iduće sezone jer sam sada koncentriran samo na utakmicu".

Publika na Santiago Bernabeu mu je pljeskala u subotu kada je asistirao i zabio gol u 4-1 pobjedi nad Real Sociedadom.

"Igrati ovdje nam puno znači, a posebno ovako veliku utakmicu kakva nas čeka u srijedu. Podrška s tribina nam je bitna, kao što je primjerice bila neki dan protiv Real Sociedada", rekla je "desetka" Real Madrida.

PSG-ov napadač Kylian Mbappe u ponedjeljak je na treningu primio udarac u lijevu nogu pa je morao prije kraja napustiti trening. Liječnička služba vodeće momčadi francuskog prvenstva naknadno je odaslala umirujuću poruku nakon što se nagađalo hoće li biti spreman.

"O tome uopće nismo razgovarali", rekao je Modrić. Mbappe je u prvoj utakmici zabio pobjednički gol u sučevoj nadoknadi. "Mi smo usredotočeni na sebe. Ne želimo da se itko ozlijedi, nadam se da je Kylian dobro", dodao je.

Francuski napadač, koji je u prvenstvu zabio 14 golova i još pet u Ligi prvaka, ranije je izrazio želju za prelaskom u Real Madrid o čemu se već duže nagađa. Upitan bi li htio igrati s njime u Real Madridu, Modrić je odgovorio: "Da, svi želimo igrati uz velike igrače, a Mbappe je sigurno jedan od njih. Naravno da bih volio igrati s njim u svojoj momčadi, ali vidjet ćemo što će biti".

S PSG-om bi trebao doputovati bivši Realov kapetan Sergio Ramos koji je od početka veljače ozlijeđen.

"Sa Sergijom razgovaram gotovo svaki dan. Publika ga treba dočekati srdačno jer je on legenda ovog kluba. Ne kažem to zato što mi je prijatelj nego zato što je najbolji branič koji je ikada igrao za Real Madrid, te zbog svega što je dao ovom klubu. Nema drugog načina za dočekati igrača poput Sergija", izjavio je Modrić.

O ratu u Ukrajini, hrvatski reprezentativac je odgovorio da "želi da što prije završi". "To nikome ne čini dobro. Nadam se da će ljudi koji vode te zemlje postići nekakav sporazum, jer rat ne služi ničemu. Ja sam proživio rat pa ne volim gledati takve prizore. Jako je tužno to što se događa, blizu nama, to je doista grozno. Nadam se da će što prije završiti", zaključio je Modrić.