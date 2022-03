Ne prestaju hvalospjevi na Modrićev račun: Nitko ne može raditi to što on radi

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić asistirao je i zabio pogodak u pobjedi Real Madrida od 4-1 nad Real Sociedadom, nakon čega su ga pohvalili suigrači. "Posljednjih mjeseci sam davao intervjue te uvijek kažem kako je zadovoljstvo biti na terenu uz Luku i Tonija (Kroosa). Svjesni smo da su u određenim godinama, ali ključno je kako treniraju i kako rade, te kako se čuvaju", izjavio je vezni igrač Casemiro poslije utakmice u kojoj se Real Madrid učvrstio na vodećem mjestu španjolskog prvenstva.

"U Modriću ćemo još puno uživati jer je veliki igrač", dodao je brazilski reprezentativac.

Modrić je na stadionu Santiago Bernabeu, koji u nedjelju slavi 120 godina od osnutka Real Madrida, asistirao mladom francuskom veznjaku Eduardu Camavingi u 40. minuti, a zatim je u 43. minuti udarcem lijevom nogom iz daljine doveo svoju momčad u vodstvo od 2-1.

"Camavinga i Modrić su odapeli udarce koji su završili jako dobro, bile su to golčine", napomenuo je napadač Rodrygo, još jedan Brazilac u redovima "Kraljevskog kluba".

Modrić, s 36-godina najstariji igrač Real Madrida, nada se produženju ugovora koji istječe 30. lipnja.

"Ne znam hoće li mu produžiti ugovor", rekao je Álvaro Benito, bivši ofenzivni vezni nogometaš Real Madrida i nekadašnji trener podmlatka. "No moj je dojam da će dobiti novi ugovor jer igra kao da mu je 27 godina, ove sezone je jedan od najboljih igrača u Europi, u to nema nikakve sumnje", rekao je 45-godišnji Benito u razgovoru za Udrugu sportskih dopisnika u Španjolskoj (ISMAS).

Vezni igrač Modrić je ove sezone nastupio u 31 utakmici prilikom čega je šest puta asistirao za gol te zabio tri pogotka. Kineziolog Vlatko Vučetić, osobni trener Luke Modrića, rekao je u intervjuu za španjolske sportske novine AS kako "desetka" Real Madrida može igrati na visokoj razini do 40. godine zbog načina treniranja, zdrave prehrane i stila života.

"Trenirajući na ovaj način i slijedeći nutricionistički plan, poput Cristiana Ronalda ili Ibrahimovića, Luka i drugi igrači mogu igrati do 40. godine. To su nogometaši koji su doista usredotočeni na svoje tijelo", izjavio je Vučetić.

Rekao je kako je Modrić jedan od ukupno 20 nogometaša s kojima individualno surađuje. Dodao je da na dnevnoj bazi, a ne unaprijed, planira treninge svojim klijentima.

"S Lukom se ponekad događa da u hodu mijenjamo način treniranja, ili on odluči, jer svakodnevno radimo gotovo sedam godina. Luka možda ne trenira deset dana tijekom godine. Prošlo ljeto sam mu poslao program igranja tenisa jer ga voli ili pak vježbi plivanja u moru", ispričao je Vučetić.

Alvaro Benito, upitan tko bi jednog dana mogao zamijeniti Modrića, odgovorio je "nitko".

"Nitko jer nema igrača poput Modrića na tržištu, takvog igrača trenutačno nema na svijetu. E sada, oni koji bi mogli igrati na njegovoj poziciji ali nisu isti profil igrača... po meni je to primjerice Kimmich premda je on više organizator igre, sličniji Kroosu, dok je Modrić dinamičniji, lomi protivničke linije vođenjem lopte. Dakle, nema takvog igrača", rekao je Benito koji je 1995. igrao na poziciji ofenzivnog veznog u Real Madridu, a onda se teško ozlijedio.

"Nakon Modrića će trebati dovesti nekoga ili će možda Federico Valverde, koji je drugačiji tip igrača, iskoračiti i zauzeti njegovo mjesto. Situacija će biti ista kao kada je otišao Cristiano Ronaldo, naprosto nije bilo napadača poput njega, a tako neće biti ni veznjaka poput Modrića", izjavio je Benito.

Vučetić dodaje kako Modrić unatoč svojim godinama ne pati od ozljeda.

"Pogledate li zadnjih sedam ili osam godina, Modrić gotovo da nije bio ozlijeđen. To je zbog pripreme i zato što je fokusiran na trening, na prevenciju ozljeda i stil života", dodao je.

Realov trener Carlo Ancelotti nije štedio Modrića u posljednje dvije utakmice s Rayo Vallecanom i Real Sociedadom, davši mu 88 i 82 minute na travnjaku, premda već u srijedu dolazi najvažnija utakmica. Real Madrid će na svom terenu pokušati nadoknaditi poraz 0-1 od PSG-a u osmini finala Lige prvaka.

"Nitko nema kvalitetu za raditi toliko stvari na sredini terena kao on", zaključio je Benito.