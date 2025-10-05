Naši Portali
POBJEDNIK CHALLENGERA

Luka Mikrut osvojio turnir u portugalskoj Bragi, sjajan uspjeh hrvatskog tenisača

LiveMedia/Roberta Corradin / IPA
VL
Autor
Igor Mlinarić/Hina
05.10.2025.
u 14:49

Bio je ovo njihov prvi međusobni meč, a Mikrutu je to bilo treće finale u karijeri na challenger turnirima. Dva je puta slavio u finalima, sada u Bragi, te u kolovozu ove godine u talijanskom Comu, kada je pobijedio Splićanina Duju Ajdukovića

Hrvatski tenisač 21-godišnji Luka Mikrut (ATP-239) osvojio je u nedjelju challenger turnir u portugalskoj Bragi, nakon što je u finalu pobijedio Litavca Viliusa Gaubasa (ATP-143) sa 6-3, 6-4 poslije dva sata igre.

U prvom setu obojica su tenisača na početku čvrsto držala svoje servise, a prva prilika za break ukazala se u šestom gemu. Mikrut je imao dvije break lopte, ali ih nije realizirao. Novu priliku za break Mikrut je dobio u osmom gemu i tada ju nije propustio. 

Na početku drugog seta hrvatski je tenisač odmah došao do breaka, ali je već u sljedećem gemu izgubio tu prednost. U četvrtom gemu vidjeli smo obratnu situaciju, Litavac je došao do breaka, ali je Mikrut odmah vratio izgubljeni servis. Ključnim se pokazao deveti gem u kojem je hrvatski igrač iskoristio drugu break loptu i potom je na svoj servis zaključio meč. 

Bio je ovo njihov prvi međusobni meč, a Mikrutu je to bilo treće finale u karijeri na challenger turnirima. Dva je puta slavio u finalima, sada u Bragi, te u kolovozu ove godine u talijanskom Comu, kada je pobijedio Splićanina Duju Ajdukovića. 
