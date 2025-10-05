Naši Portali
NEMA MU RAVNOG

Talijanska legenda oduševila izjavom o Luki Modriću: 'Pa on može igrati do 70. godine!'

VL
Autor
vecernji.hr
05.10.2025.
u 13:55

Samo nekoliko mjeseci nakon dolaska u Milan, Luka Modrić ne prestaje oduševljavati nogometni svijet. Posljednji u nizu koji mu se poklonio je legendarni branič Alessandro Nesta, koji je fasciniran Lukinom dugovječnošću i nogometnom inteligencijom

Legendarni talijanski branič i ikona Milana, Alessandro Nesta, u razgovoru za talijansku Gazzettu dello Sport izrazio je divljenje prema kapetanu hrvatske reprezentacije Luki Modriću. Iako je nedavno proslavio 40. rođendan, Modrić na terenu djeluje kao da je u najboljim godinama, a njegove izvedbe u dresu Rossonera ostavile su Nestu bez daha. "Vidjeti ga na terenu je ljepota, oduševio me. Još od vremena Andree Pirla na San Siru nije bilo takvog igrača", izjavio je Nesta, povlačeći paralelu s još jednim velikanom. Posebno je istaknuo Modrićevu nogometnu inteligenciju kao ključni faktor njegove nevjerojatne dugovječnosti. "Ima nogomet u glavi, po tome je drugačiji. Dok god drži loptu, može igrati do 70. godine", poručio je legendarni stoper, dodavši kako ga je iznenadila i Lukina trkačka moć te predanost u obrambenim zadacima.

Modrićev utjecaj u Milanu već sada se uspoređuje s onim koji je imao Zlatan Ibrahimović pri svom povratku. Malo tko je očekivao da će igrač u petom desetljeću života donijeti takvu prevagu, no osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine iz utakmice u utakmicu dokazuje da su godine zaista samo broj. Svojom profesionalnošću, radnom etikom i opsesivnom posvećenošću detaljima zarazio je cijelu svlačionicu i postavio nove standarde. Navijači su ga prihvatili od prvog dana, prepoznavši u njemu lidera koji je stigao na San Siro ne kako bi odradio posljednje sezone karijere, već kako bi se borio za trofeje. Odbio je basnoslovne ponude iz Saudijske Arabije jer je njegova želja bila ostati na najvišoj europskoj razini i ispuniti dječački san – zaigrati za klub za koji je navijao od malih nogu.

Tajna njegove dugovječnosti nije slučajnost, već rezultat predanog rada i pametnih odluka. Još 2015., na pragu tridesetih, Modrić je shvatio da mora učiniti nešto više kako bi produžio karijeru te se obratio Vlatku Vučetiću, profesoru s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Vučetić mu je pripremio poseban program vježbi koje je Luka svakodnevno radio prije i poslije klupskih treninga. Taj polusatni dril omogućio mu je da usavrši detalje poput posture, izdržljivosti i, najvažnije, prevencije ozljeda. Upravo mu taj temelj, izgrađen na iznimnoj eksplozivnosti i elastičnosti, omogućuje da i danas dominira protiv znatno mlađih suparnika.
Ključne riječi
AC Milan Alessandro Nesta Luka Modrić

