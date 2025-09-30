Luka Dončić je vlastitim tijelom šokirao mnoge, iznenadit će vas koliko sada ima kila

Saga o kilogramima Luke Dončića jedna je od najzanimljivijih priča uoči početka nove NBA sezone. Nakon što je mjesecima oduševljavao javnost fotografijama isklesanog tijela i vidno smanjenog postotka masnog tkiva, svi su s nestrpljenjem iščekivali službenu potvrdu njegove transformacije. Tu potvrdu objavili su Los Angeles Lakersi na popisu igrača za trening kamp, no podatak je mnoge ostavio u nevjerici. Službena težina slovenske superzvijezde za sezonu 2025./2026. iznosi točno 110.7 kilograma (244 funte), što je izazvalo pravu pomutnju među navijačima i analitičarima.

Razlog zbunjenosti leži u usporedbi s prošlogodišnjim podacima. Naime, prije točno godinu dana, Dallas Mavericksi su Dončićevu težinu prijavili na 104.3 kilograma (230 funti). Prema službenim brojkama, Dončić je sada više od šest kilograma teži nego lani, što je u potpunoj suprotnosti s onim što svi vide vlastitim očima. Njegova pojava na EuroBasketu, gdje je dominirao s prosjekom od 34.7 poena po utakmici, te svjedočanstva suigrača koji su hvalili njegovu brzinu i skočnost, govore sasvim drugu priču. Postavlja se pitanje – kako je to moguće?

Odgovor se krije u dvije vjerojatne teorije. Prva je da je Dončić tijekom ljeta izgubio značajnu količinu masti, ali istovremeno dobio još više mišićne mase, koja je znatno teža. Druga, još izglednija teorija, jest da podatak Dallasa od 104 kilograma jednostavno nije bio točan. Mnogi izvori navode kako je Dončićeva težina tijekom prošle sezone, posebno nakon šokantnog prelaska u Lakerse, dosezala i do 122.5 kilograma. Neki su spekulirali da se brojka kretala između 118 i 122 kg, što znači da je njegova trenutna težina od 110.7 kg zapravo rezultat impresivnog gubitka od gotovo 12 kilograma.

Ta transformacija plod je rigoroznog režima kojem se posvetio ovog ljeta. Kako je otkrio časopis Men's Health, Dončić je uveo strogu dijetu bez glutena i s niskim udjelom šećera, uz dnevni unos od najmanje 250 grama proteina. Ključan dio bio je i isprekidani post, gdje je 16 sati dnevno, šest dana u tjednu, bio bez unosa kalorija. Rezultati su zadivili i njegove suigrače iz reprezentacije. "Brži je i više skače. Očekujem da će ove godine biti najbolja verzija sebe", izjavio je Edo Murić, dok je Aleksej Nikolić potvrdio da je Dončić u znatno boljoj formi. Bez obzira na zbunjujuće brojke, jedno je sigurno: u prvu punu sezonu s Lakersima ulazi spremniji no ikad i slovi za jednog od glavnih favorita za osvajanje MVP nagrade.