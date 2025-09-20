Dončić kupio luksuznu vilu Marije Šarapove, a evo koliko je morao izdvojiti

Minimalizam, japanski utjecaji, prozori koji otvaraju pogled na ocean i čak privatna kuglana – sve to čini novu vilu slovenske NBA zvijezde Luke Dončića, smještenu u prestižnom Manhattan Beachu nadomak Los Angelesa. Za ovaj dom vrijedan 25 milijuna dolara, Dončić je postao vlasnik od slavne tenisačice Marije Šarapove, koja ga je oblikovala po vlastitoj mjeri, piše Architectural Digest.





Šarapova je parcelu kupila još 2012. godine, a uz pomoć arhitektonskog studija KAA Design i dizajnerice Courtney Applebaum stara kuća pretvorena je u vrhunsku rezidenciju minimalističkog karaktera. Adaptacija je trajala tri godine, a rezultat je dom koji kombinira betonske i metalne elemente s drvom, staklom i travertinom, stvarajući prostor koji je istovremeno sofisticiran i topao. Kuća od oko 750 kvadrata prostire se na tri etaže i uključuje pet spavaćih soba, osam kupaonica, prostrani dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, infinity bazen, lounge zonu s kaminom te više terasa. Poseban detalj je podzemna kuglana s dvije staze, rijetkost čak i među luksuznim kalifornijskim vilama.

"Manje je više. Odrasla sam u prostoru bez previše stvari. Za mene je nenatrpan dom sinonim za zdravlje“, rekla je Šarapova za Architectural Digest kada je 2019. predstavila kuću javnosti. Nakon više od desetljeća u ovom domu, bivša teniska zvijezda i njezin zaručnik Alexander Gilkes odlučili su krenuti dalje te više vremena provoditi u Europi i na Floridi. "Ova kuća bila je moj projekt iz snova, ali sada je vrijeme za novo poglavlje“, izjavila je Šarapova. Za Dončića, koji je prošle sezone prešao u Los Angeles Lakerse i nedavno potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 165 milijuna dolara, ovaj dom predstavlja savršeno utočište. Smješten u mirnom, ekskluzivnom kvartu, nudi privatnost, luksuz i mir.