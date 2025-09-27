FOTO Pogledajte u kakvom luksuzu živi Luka Dončić, ovo se viđa samo u filmovima
Minimalizam, japanski utjecaji, prozori koji otvaraju pogled na ocean i čak privatna kuglana – sve to čini novu vilu slovenske NBA zvijezde Luke Dončića, smještenu u prestižnom Manhattan Beachu nadomak Los Angelesa.
Foto: Douglas Friedman/Architectural Digest/Instagram
Kuća od oko 750 kvadrata prostire se na tri etaže i uključuje pet spavaćih soba, osam kupaonica, prostrani dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom, infinity bazen, lounge zonu s kaminom te više terasa. Poseban detalj je podzemna kuglana s dvije staze, rijetkost čak i među luksuznim kalifornijskim vilama.
Foto: Douglas Friedman/Architectural Digest/Instagram