Luda fešta Ajaxovih navijača: amsterdamske ulice su gorjele

Ajax je u dvije utakmice nadjačao Juventus i izborio polufinale Lige prvaka. Fantastičnom predstavom u Torinu kopljanici su nakon 22 godine ponovno ušli među četiri najbolje europske momčadi.

Veličanstvenu večer Ten Hagova družina prvo je proslavila s navijačima na Juventusovom stadionu, a posebno veselo bilo je i u svlačionici.

This will restore your faith in football 👊



Onana and Tadic lead the celebrations after claiming another heavyweight scalp in Turin 🕺🇳🇱



Inside the Ajax dressing room 🎥 pic.twitter.com/UHPyXOoZ0i