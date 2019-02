Lovren je čista komedija, pogledajte što je sinoć objavio na Instagramu

Dejan Lovren nije zaigrao protiv Bayerna u utorak navečer zbog ozljede, ali je zato prvu utakmicu osmine finala Lige prvaka na Anfieldu promatrao iz lože. Primijetio je to u jednom trenutku i redatelj prijenosa, koji je hrvatskog reprezentativca prikazao ogrnutog u crvenu dekicu.

Jasno, asocijacija vezana uz crvenkapicu trenutačno je svima pala na pamet, pa tako i samom Lovrenu, koji se nedugo nakon utakmice našalio na svom profilu na Instagramu.

Objavio je fotografiju na kojoj je netko dodao vuka i košaricu, što je izazvalo salve smijeha. No, nije stalo samo na tome.

Lovren je na društvenim mrežama postao predmet novog "memea", pa pogledajte u nastavku u kojim je još sve duhovitim inačicama prikazan.

