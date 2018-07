Loše vijesti za vaterpoliste, nakon poraza od Srbije još i ovo

Iako ih večeras (20.30 - HTV 2) očekuje utakmica za treće mjesto koja nudi mogućnost da se s EP-a u Barceloni ipak vrate s odličjem, među našim vaterpolistima i jučer je glavna tema bila utakmica sa Srbijom. Sukus je tih diskusija da je suđenje bilo loše, da je sudački kriterij Rusa Naumova i Poljaka Koryzne (ako je uopće i postojao) više odgovarao Srbiji te da su naši zbog toga bili nervozni. Zato onaj nesportski čin mladog Fatovića, koji nije bio sankcioniran (iznad vode udario je Filipovića), zato isključenje Fatovića (zbog naknadnog prekršaja) i Tucaka (zbog prigovaranja)...

Srbi iskoristili svoje prednosti

Zbog toga su se jučer u našem taboru pažljivo osluškivale informacije iz Lena, a one nisu dobre. Lenovi disciplinci kaznili su našeg izbornika s utakmicom zabrane vođenja reprezentacije, a to znači da je EP u Barceloni za Ivicu Tucaka završen. U večerašnjoj utakmici s Talijanima, na klupu će sjesti Mile Smodlaka, njegov pomoćnik. To je svakako za nas hendikep, a koliki to ćemo vidjeti. Smodlaka je dva puta već vodio reprezentaciju od početka susreta i oba smo puta pobijedili (lani protiv Japana na SP-u u Budimpešti i ove godine protiv Australije u Svjetskoj ligi u istom gradu), no ovo će i za njega biti poseban izazov. Naravno da će taktiku za tu utakmicu zajedno pripremati Tucak i Smodlaka.

A za Srbije nam očito nije bila najbolja ni psihološka priprema, negdje se pogriješilo. Možemo sad tvrditi da su suci “ubili ljepotu vaterpola”, ali činjenica je da su Srbi – s tim i takvim suđenjem – bili bolji i da su zasluženo pobijedili. Iskoristili su svoje prednosti, svoju spremnost na kontakt-igru, svoju fizičku snagu koja se najočitije vidjela na njihovoj desnoj strani (Filipović i Mandić).

I Talijani su žrtve sudaca

– Fizički su jaki, pogotovu ta njihova desna strana. Naši igrači na lijevoj strani (Šetka, Fatović, Vukičević, nap. a.) također su jaki, ali su niski – napomenuo je Andro Bušlje, svjestan da utakmicu sa Srbijom treba što prije zaboraviti i okrenuti se sadašnjosti – večerašnjoj utakmici za broncu.

– Moramo se usredotočiti na utakmicu s Italijom koja neće biti nimalo laka. Bolje je osvojiti medalju nego ništa – zaključio je Bušlje.

A Talijani se također osjećaju žrtvom sudačkih odluka. U kasnovečernjem polufinalu izgubili su od Španjolaca sa 7:8, ali je u završnom napadu Figlioli pogodio za izjednačenje. Tako tvrde Talijani, no suci nisu priznali pogodak tvrdeći da lopta nije cijelim obujmom prešla zamišljenu crtu... I na snimci je teško procijeniti, lopta je većim dijelom unutra, odlučivali su milimetri. Pa je na kraju domaćin otišao u finale sa Srbijom (22.15), prvi nakon 27 godina čekanja, a Italija je gurnuta u utakmicu za broncu s nama.

– Oštećeni smo za pogodak i izjednačenje. Vodili smo 7:5, ali u posljednjim minutama utakmice sve je bilo na strani Španjolaca, pa i suci. U utakmici s Hrvatskom čeka nas teška borba, ali mislim da je red da mi pobijedimo – rekao je talijanski izbornik Alessandro Campagna.