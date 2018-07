Evo što Srbi pišu o pobjedi nad Hrvatskom, jedan detalj svi spominju

Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je u polufinalu Europskog prvenstva u Barceloni od Srbije s 9:7 pa će se tako u subotu boriti za broncu. Srbi idu u finale, a evo kako njihovi mediji izvještavaju o večerašnjoj utakmici.

"U nastavku meča ključni faktor bila je moćna obrana Srbije, usprkos brojnim isključenjima naših bekova, "delfini" su zaustavljali redovno napade Hrvata s igračem manje te sjajnim pogocima Mandića i Prlainovića dolazili do tri gola prednosti. To je frustriralo Hrvate koji su tijekom većeg dijela meča više tražili priliku da prljavom igrom izbore prednost, ali nisu imali rješenje za sjajnu obranu Srbije i fantastičnog golmana Branislava Mitrovića", piše B92.

Svi srbijanski mediji pišu o sukobu Lorena Fatovića i Filipa Filipovića.

"Nije na naše momke utjecala prljava igra protivnika, ni to što je Filipović namjerno udaren pesnicom u drugoj četvrtini, ni to što je Ćuk isključen u istoj dionici... Sve su to izabranici Dejana Savića izdržali, bili su smireni do kraja meča i sasvim zasluženo su prošli u finale Europskog prvenstva", stoji u tekstu Blica.

Kurir navodi da su "srpski vaterpolisti potopili svjetske prvake Hrvate za četvrto uzastopno finale Europskog prvenstva", dok Večernje novosti pišu da je "Srbija jača od nervozne Hrvatske i sudaca".