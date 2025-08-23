Loše vijesti s Poljuda: Rebić se ozlijedio, nema ga u derbiju protiv Osijeka. Evo kada se vraća

Ante Rebić neće biti u sastavu Hajduka za gostovanje kod Osijeka u nedjelju na Opus Areni, u sklopu 4. kola HNL-a. Napadač je na treningu zadobio ozljedu zbog koje će propustiti i derbi s Rijekom, a njegov povratak očekuje se tek nakon reprezentativne stanke, u dvoboju s Varaždinom.

Splićani u Osijek stižu s maksimalnim učinkom nakon prva tri kola i željom da nastave pobjednički niz, no trener Gonzalo García suočava se s dodatnim problemima u sastavu.

Naime, uz Rebića, u momčadi neće biti ni Nike Sigura. Kanadski reprezentativac prijavio je lakšu ozljedu i ostao u Splitu. Ove sezone odigrao je dvije ligaške utakmice. Svih 90 minuta igrao je protiv Gorice i Slavena, dok je u prvom kolu protiv Istre bio na klupi.