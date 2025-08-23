Naši Portali
JEDAN MANJE

Loše vijesti s Poljuda: Rebić se ozlijedio, nema ga u derbiju protiv Osijeka. Evo kada se vraća

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
23.08.2025.
u 23:00

Uz Rebića, u momčadi neće biti ni Nike Sigura. Kanadski reprezentativac prijavio je lakšu ozljedu i ostao u Splitu

Ante Rebić neće biti u sastavu Hajduka za gostovanje kod Osijeka u nedjelju na Opus Areni, u sklopu 4. kola HNL-a. Napadač je na treningu zadobio ozljedu zbog koje će propustiti i derbi s Rijekom, a njegov povratak očekuje se tek nakon reprezentativne stanke, u dvoboju s Varaždinom.

Splićani u Osijek stižu s maksimalnim učinkom nakon prva tri kola i željom da nastave pobjednički niz, no trener Gonzalo García suočava se s dodatnim problemima u sastavu.

Naime, uz Rebića, u momčadi neće biti ni Nike Sigura. Kanadski reprezentativac prijavio je lakšu ozljedu i ostao u Splitu. Ove sezone odigrao je dvije ligaške utakmice. Svih 90 minuta igrao je protiv Gorice i Slavena, dok je u prvom kolu protiv Istre bio na klupi.

Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
Split: Utakmica trećeg kola Prve HNL između HNK Hajduk i NK Slaven Belupo
KA
kanđija
23:27 23.08.2025.

Teško bez Rebića...još nema ni Sigura...valjda neće Livaja biti na klupi...

ID
Ivo_didin
23:51 23.08.2025.

Zar je Rebić do sada igrao? Koliko golova je dao ili namjestio?

Avatar Brko
Brko
23:16 23.08.2025.

Loša vijest za Hajduk ili ostale?

