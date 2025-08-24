PAOK na horizontu, prodaja na stolu: Hoće li Rijeka kombinirati europske snove i milijune?

Rijeka je pred prodajom, Rijeka je zapravo već prodana, Damir Mišković traži kupca, Mišković je našao kupca, pregovara se s bogatim vlasnikom, Rijeka ide njemačkom poduzetniku, a možda i ulagaču čijeg sina Željko Sopić nije htio ni na treningu. I tako već skoro dva olimpijska ciklusa. Gotovo da nema tjedna u posljednjih nekoliko godina da nije medijski odjeknulo nešto po pitanju otkupa 70-postotnog vlasništva HNK Rijeke, trenutačno u rukama Teanna Limiteda, tvrtke osnovane u Londonu krajem 2017. godine. Sam predsjednik Rijeke nije se previše javno upuštao u komentiranje priča, pa je i na nedavnu provjeru "je li sve gotovo", kako su nas uvjeravali, samo odmahnuo rukom, a interno je znao reći "ako netko zna gdje je novac, neka mi slobodno javi, bit će mi drago". U parafrazi one narodne – da je klub prodat' lako, klub bi prodao svatko. Baš negdje u ovo vrijeme prije točno pet godina izjavio je za Novi list: "Ne tražim nikakvog poslovnog partnera, samo kažem i ponavljam da smo Rijeku doveli do prepoznatljive razine i u ovom trenutku ne možemo bolje. Nema tu srama, jednostavno ne mogu to napraviti bolje, ni poslovno ni financijski. Dođe li bolji investitor, sigurno ću mu prostrijeti crveni tepih, jer meni je bitno da Rijeka ide naprijed. Dok smo mi tu, radit ćemo sve najbolje da klub preživi i ima dobre rezultate." Rečeno – učinjeno. Uz povremene krize, Rijeka je svake godine ispunjavala plan plasmanom u europske kvalifikacije, a 2025. je ponovila povijesni uspjeh osvajanjem dvostruke krune, nadodavši i toliko željenu dugu europsku jesen, i to sve uz zavidnu učinkovitost u prodaji igrača. Poslovno gledajući, ako je nekad bio trenutak za prodaju firme, onda je to sad, jer cijenu gotovo da nema što srušiti – prema nekadašnjem partneru sve obveze su davno podmirene, stare rupe su pokrpane, novi prihodi, što od prodaje igrača, što od Uefe i ulaznica na temelju plasmana izvjesni su barem još neko vrijeme, a radna zajednica ne da nema viškova za otpis nego je na minimumu... Tko god bi u ovom trenutku kupio Rijeku, imao bi jako dobru startnu poziciju uz važnu napomenu: u pitanju je nogomet, a uz nogomet idu i navijači, pa nije baš nevažno što misle i kažu, koliko god je u pitanju, na papiru, privatno vlasništvo. Brojni slučajevi svjedoče koliko je prodaja škakljiv trenutak, a veliku ulogu pritom igra zašto netko kupuje klub – jer ga to istinski zanima, jer misli da će na tome zarađivati ili, eto, da malo spusti negdje višak novca. Pišući o sunovratu Manchester Uniteda koji je punih 20 godina dominirao engleskim nogometom, smijući se u lice "prokletom" Liverpoolu, jedan je kroničar Old Trafforda napisao: "Kad su novi vlasnici Liverpoola prvi put došli na Anfield, okupili su novinare koji prate klub i pitali ih što misle da bi trebalo mijenjati. Novi vlasnici Uniteda svoj prvi posjet klubu završili su u fan shopu iz kojeg su izašli s bocom viskija i dva dresa." Sve drugo je povijest...
Rijeka poslovno nikad nije bolje stajala, pa je i trenutak za prodaju povoljan, ali dok ne osvane ponuda i vizija razvoja – nije prodana
