Rijeka - Varaždin

Đalović ne brine zbog bodovnog zaostatka: Sjetite se Hajduka. HNL je maraton

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
24.08.2025.
u 08:45

Nije lako igrati svaka tri dana, velika je potrošnja, ali to je normalno, drugi u Europi isto igraju svaka tri dana, kazao je Radomir Đalović

Nogometaši Rijeke i Varaždina sastaju se danas na Rujevici od 21 sat u 4. kolu Supersport HNL-a. Trener domaćih Radomir Đalović najavio je dvoboj koji im dolazi između dvije utakmice s PAOK-om u play-offu Europske lige.

- Čeka nas teška utakmica, posebno poslije utakmice u četvrtak gdje je bilo jedno veliko pražnjenje. Varaždin je ozbiljna momčad s ozbiljnim trenerom, imaju glavu i rep, a to su pokazali i prošle sezone. Bitno je da vidimo s kojim igračima raspolažemo, tko je na dispoziciji. Moramo ući maksimalno jako, angažirano i agresivno i ići po pobjedu - rekao je Đalović pa najavio promjene u sastavu.

- Dva do tri igrača se žale na manje ozljede, vidjet ćemo do utakmice tko se kako osjeća. Ali, bit će par promjena.

Rijeka: SuperSport HNL, 01. kolo, HNK Rijeka - NK Slaven Belupo
Priča se o odlasku Tonija Fruka, ali on je još uvijek igrač Rijeke.

- Da, Toni je tu. Evo, još je sedam dana ‘živo’, ja natežem da ostane i nakon završetka prijelaznog roka, a što će biti, vidjet ćemo - rekao je Đalović pa se osvrnuo na jak ritam Riječana posljednjih tjedana.

- Nije lako igrati svaka tri dana, velika je potrošnja, ali to je normalno, drugi u Europi isto igraju svaka tri dana. Za nas su ova dva tjedna ključna, a odmorit ćemo se malo kad bude reprezentativna pauza.

Dinamo i Hajduk pobjegli su Rijeci na pet bodova prednosti u samo tri kola. Ipak, trenera Rijeke to previše ne zabrinjava.

- HNL je maraton. Naravno da je ljepše kad si odmah na vrhu, ali igra se 36 kola. Prije godinu dana je Hajduk bio ispred svih 10 bodova na zimu… Ja razmišljam da osmi mjesec završimo kako treba, dalje će sve biti lakše - zaključio je Đalović.

