Ženski rukomet

Lokosice na korak do plasmana u skupinu Europske lige, odluka točno u podne

Autor
Damir Mrvec
15.11.2025.
u 21:07

Rukometašice Lokomotive napravile su veliki korak prema plasmanu u skupinu Europske lige EHF-a, u dvorani u Jelkovcu su sa 28-22 (14-7) svladale švicarsku Amicitiju u prvoj kvalifikacijskoj utakmici.

U nedjelju u 12 sati na istom se mjestu igra uzvrat u koji igračice Silvija Ivandije ulaze s prednošću od šest golova.

Pobjeda u subotnjem dvoboju mogla je biti i izraženija, jer su Lokosice imale i +11, u 47. minuti bilo je 24:13 za domaći sastav. 
Odlična je bila obrana u prvom poluvremenu, pokretljivo i čvrsto igrale su rukometašice Lokomotive, a na golu je dominirala Tea Pijević (ukupno 11 obrana) dozvolivši gošćama iz Züricha do odmora tek sedam golova.

Domaće su se nakon početne nervoze serijom 7:1 odvojile na 11:4 i pokazale da mogu dominirati protiv Švicarki.

 U nastavku je malo pao tempo i popustila je dotad odlična obrana, što i ne čudi s obzirom na broj izostanaka u Ivandijinoj ekipi. To su igračice Amicitije iskoristile da ne bude baš sve riješeno u prvom dvoboju i na kraju došle do šest golova zaostatka. 

Najbolja u redovima Lokosica bila je Paula Posavec s devet golova. Četiri gola postigla je Tara Đelekovčan, a po tri pogotka dodale su krilne igračice Lara Burić i Tena Japundža.

- Možda je moglo završiti i s 11 pogodaka razlike za nas, ali moramo biti zadovoljne i s ovih plus šest. Nervozno smo krenule u utakmicu, trebalo nam je vremena da osjetimo teren i suparnice, no brzo smo uhvatile ritam i već u prvom poluvremenu napravile znatnu razliku, a primile samo sedam pogodaka.

To pokazuje da smo igrale obranu na visokoj razini, zajedno s našim odličnim vratarkama. Sutra je drugo poluvrijeme ovog dvoboja i vjerujem da ćemo opet uvjerljivo pobijediti, rekla je  najefikasnija igračica Lokomotive, Paula Posavec.

Trener Silvio Ivandija zadovoljan je konačnim rezultatom, ali ne u potpunosti i igrom svoje ekipe.

- Da, moglo je završiti i s većom razlikom za nas. Kad je utakmica u našem ritmu ne smijemo gubiti taj ritam. Nas su suparnice malo iznenadile dugačkom igrom sedam na šest, ali dok je Pijević u prvom poluvremenu branila na vrhunskoj razini, mi smo dizali razliku zahvaljujući tim obranama.

Ali moramo priznati i da su one u prvih deset minuta promašile dosta izglednih situacija i to nam je upozorenje jer ovo je tek prvo poluvrijeme. Moramo sutra biti oprezni na ovoj njihovoj igri sedam na šest, moramo u napadu pripaziti na njihovu agresivnu igru prema našoj srednjoj vanjskoj.

Vidjeli ste da smo probali igrati s dvije srednje, da jedna ulazi, druga izlazi, što smo na treningu vrlo efikasno radili, a danas smo se malo pogubili u tome, ali na kraju je tih plus šest sasvim dobar rezultat i dobar kredit za sutra.

Čestitam curama, dale su maksimum u ovoj utakmici jer nam puno igračica nije u pogonu - zaključio je Ivandija. 

Ključne riječi
Europska liga Švicarska Paula Posavec Tea Pijević Lokomotiva rukomet

