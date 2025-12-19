Naši Portali
BILA JE JASNA

VIDEO Nives Celzijus reagirala na glasine o romansi s našim nogometašem pa ga imenovala, evo što kaže

Zagreb: Nives Celzijus, članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/24
VL
Autor
Vecernji.hr
19.12.2025.
u 08:00

Nives Celzijus osvrnula se na glasine o ljubavnoj romansi s jednim našim nogometašem.

Naša pjevačica, glumica, spisateljica i influencerica, 44-godišnja Nives Celzijus danas slavi svoj rođendan! Jedna je od najintrigantnijih javnih osoba u Hrvatskoj, a godinama unazad privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom. Na društvenim mrežama je vrlo aktivna, a sada je morala demantirati glasine o nekim drugim aktivnostima. Naime, Nives je podijelila jedan komentar koji se poput požara počeo širiti društvenim mrežama, a zatim je opovrgnula tvrdnju o njezinu ljubavnom životu. "Nije HNL, al’ je vezano uz našeg igrača. Brozović i Nives Celzijus viđaju se svako malo kod njega u Rijadu. Navodno šalje i privatni avion po nju", navodi se u objavi. Pjevačica je oštro i temeljito u videu prolistala svoju putovnicu kako bi dokazala da nije bilo tajnovitih letova ka spomenutom nogometašu na Bliski Istok. "Nakon što godinama slušam kako mi je podario prvo milijun, a nešto kasnije i dva, urbana legenda se nastavlja… Koliko puta sam bila u Rijadu od 2021. koliko je aktualna ova putovnica?! Nijednom. Još preciznije, nikad u životu", poručila je Nives, a obožavatelji su joj pružili podršku.

Podsjetimo, nedavno je Nives gostovala u našoj popularnoj emisiji "Show na kvadrat", gdje je otvoreno i bez zadrške govorila o mnogim temama. Pričala je o zanimljivostima iz života, od ranih početaka manekenske karijere do fotkanja za Playboy te književne nagrade Kiklop za njezinu nezaboravnu knjigu "Gola istina". Danas je uspješna i kao glazbenica, ali i glumica. Nedavno je objavila pjesmu zanimljiva naziva "Je bome je" u suradnji s Prima bendom, a u susjednoj državi glumi i u seriji "Aviondžije" te u jednoj novoj dramskoj seriji. – Vrlo sam rano krenula u posao, što je danas doista neobično. Meni bi danas bilo zastrašujuće dijete pustiti u takav svijet tako rano, no ja sam bila jako buntovnički raspoložena. Mamu nikad ništa nisam pitala, a prvo snimanje bilo je snimanje naslovnice Auto kluba. Nije ni znala da idem to snimiti, doslovce sam samo skočila na neki automobil i fotkala se – prisjetila se početaka manekenske karijere.

Javila nam se Kerumova Fani i njihov odvjetnik, evo što kažu o prometnoj nesreći koju je skrivio splitski političar
Zagreb: Nives Celzijus, članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
1/24

Ono što je svakako privuklo veliku pažnju domaćih medija jest njezin odnos s bivšim suprugom, umirovljenim nogometašem Dinom Drpićem te njegovom novom djevojkom. Bivši supružnici žive u istoj kući, samo u odvojenim stanovima, no svaki dan su zajedno. – Nismo odvojeni, mi smo gotovo uvijek zajedno, osim ako smo na putu ili je on sa svojom djevojkom. Super funkcionira, naravno kad boraviš s nekim puno vremena ima nekih nesuglasica, ali meni je on i dandanas i dalje jedan od najboljih prijatelja, i dalje ga neizmjerno volim – ispričala nam je Nives. Dodala je i kako se slaže s njegovom novom partnericom. – Nisam dobra s njegovom djevojkom, znamo se iz viđenja, nismo se dobro upoznale. Ona je, kao prvo, predivna osoba, koliko sam uspjela zaključiti iz njegovih priča, također super je s mojom djecom, pogotovo Taishom, što jako cijenim. A drugo, znate kako je zgodna, bolesno lijepa, kao Monica Bellucci – priznala je bez zadrške Nives i pokazala kako žena ženi nije vuk.

Naša pjevačica sina (22) prozvala alkoholičarom i bolesnikom, a ovako je on govorio o obitelji: 'Bio sam izgubljen'
Zagreb: Nives Celzijus, članica žirija showa Tvoje lice zvuči poznato
1/13

Otkrila nam je i je li istina da je imala seks nasred stadiona Maksimir s Dinom Drpićem, bi li popila kavu s Ivom Sanaderom. Zaigrala je i novu verziju igrice "ILI ILI" u kojoj je otkrila bi li radije imala seks u troje ili seks sa ženom, ali i s kim bi prije na večeru – sa Zoranom Mamićem ili Zdravkom Mamićem. Cijelu epizodu pogledajte na našem YouTube kanalu ili u nastavku.

