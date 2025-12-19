William Cvek igrat će za Englesku. U Hrvatskoj se baš nije iskazao

Tko je William Ferdinand Cvek, dječak hrvatskih korijena rođen 2011. godine u Melbourneu koji igra za Barcelonu, a kojeg je Engleski nogometni savez stavio na popis reprezentacije do 15 godina? Transfermarkt uz njegovo ime navodi da je državljanin Engleske – budući da mu je majka Filipinka engleskih korijena, i Hrvatske (otac Dalibor je Hrvat) – za koju nikada nije nastupio, premda fotografije koje kruže internetom sugeriraju drugačije.

Naime, na tim fotografijama doista jest William Cvek u hrvatskom dresu, ali ne u službenom dresu hrvatske reprezentacije, nego u dresu izabrane momčadi U-14 Hrvata iz Njemačke koja je u ljeto 2024. godine osvojila prvo mjesto na tradicionalnom međunarodnom turniru Schwarzwald Cup. Cvek je na tom turniru bio proglašen najboljim igračem.

S istom tom selekcijom Cvek je u travnju 2024. godine nastupio na 20. Memorijalu hrvatskih branitelja na kojem – kaže nam naš izvor iz HNS-a koji je želio ostati anoniman – nije ostavio osobit dojam. Ove godine pak Cveka u Vukovaru nije bilo, kao što zbog ozljede nije nastupio ni na utakmicama najtalentiranijih dječaka iz dijaspore koji su se u rujnu ove godine okupili u Osijeku i trenirali pod vodstvom instruktora Središta Marina Smoje i Sergeja Milivojevića. Cvek je u Osijeku odradio samo jedan trening.

Inače, što se tiče Cvekovih nastupa za Englesku, nema pisanog traga da je nastupio u prijateljskim utakmicama protiv Islanda (15. prosinca - 7:0), te protiv Španjolske (17. prosinca - 3:0). Štura izvješća s tih utakmica navode samo imena strijelaca, a među njima Cvekovog - nema.

Engleski web-portal TalkSPORT tvrdi kako su Cveka Englezi željeli već u listopadu uvrstiti u seriju utakmica selekcije do 15 godina, ali tada je bio ozlijeđen pa nije mogao doći. Naglašavaju se da je rođen u Melbourneu i da zbog svojih korijena i dalje ima pravo nastupa za Australiju, Hrvatsku, Filipine (po majci), kao i za Španjolsku, zemlju u kojoj trenutačno živi.

Ne navodi se gdje su ga Englezi uočili, kao što se ne propitkuje kako je William Ferdinand Cvek završio u Barceloni, odnosno kako to da takav talent nije bio prepoznat u PSV Eindhovenu i Real Madridu gdje je također proveo neko vrijeme. Sada je već pet godina u Barceloni. Nema ni objašnjenja kako ni Španjolski nogometni savez nije krenuo u akciju oko Cvekovog igranja za furiju.

- S obzirom da pozivi u mlade reprezentacije ne obvezuju igranje za neku zemlju u seniorskoj dobi, Cvek i dalje ima pravo predstavljati Australiju, Hrvatsku, Filipine, Englesku i svoju trenutnu domovinu Španjolsku. Nastupao je za hrvatsku mladu reprezentaciju do 14 godina, a upravo je imenovan u englesku momčad do 15 godina za Uefin razvojni turnir - piše News Limited, koji također pogrešno navodi o nastupima Cveka za Hrvatsku.

To se nikad nije dogodilo. A pitanje hoće li se ikada i dogoditi. I zbog toga nema razloga prozivati HNS za nekakav propust ili nepažnju u vezi s Cvekom jer – dječak ima samo 14 godina i nitko ne može znati kako će se razvijati. Uostalom, ako je tako dobar nogometaš i ako mu je Hrvatska pri srcu, onda za nekoliko godina ne bi trebao imati dvojbu za koju će selekciju igrati.