Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 30
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
MLADI TALENT

William Cvek igrat će za Englesku. U Hrvatskoj se baš nije iskazao

Autor
Tomislav Dasović
19.12.2025.
u 07:00

Engleski nogometni savez pozvao 14-godišnjeg Hrvata u reprezentaciju U-15, a dječak nikad nije igrao za Hrvatsku

Tko je William Ferdinand Cvek, dječak hrvatskih korijena rođen 2011. godine u Melbourneu koji igra za Barcelonu, a kojeg je Engleski nogometni savez stavio na popis reprezentacije do 15 godina? Transfermarkt uz njegovo ime navodi da je državljanin Engleske – budući da mu je majka Filipinka engleskih korijena, i Hrvatske (otac Dalibor je Hrvat) – za koju nikada nije nastupio, premda fotografije koje kruže internetom sugeriraju drugačije.

Naime, na tim fotografijama doista jest William Cvek u hrvatskom dresu, ali ne u službenom dresu hrvatske reprezentacije, nego u dresu izabrane momčadi U-14 Hrvata iz Njemačke koja je u ljeto 2024. godine osvojila prvo mjesto na tradicionalnom međunarodnom turniru Schwarzwald Cup. Cvek je na tom turniru bio proglašen najboljim igračem.

Zdravko Mamić odgovorio na pitanje o Marku Perkoviću Thompsonu: Uslijedila je lavina komentara

S istom tom selekcijom Cvek je u travnju 2024. godine nastupio na 20. Memorijalu hrvatskih branitelja na kojem – kaže nam naš izvor iz HNS-a koji je želio ostati anoniman – nije ostavio osobit dojam. Ove godine pak Cveka u Vukovaru nije bilo, kao što zbog ozljede nije nastupio ni na utakmicama najtalentiranijih dječaka iz dijaspore koji su se u rujnu ove godine okupili u Osijeku i trenirali pod vodstvom instruktora Središta Marina Smoje i Sergeja Milivojevića. Cvek je u Osijeku odradio samo jedan trening.

Inače, što se tiče Cvekovih nastupa za Englesku, nema pisanog traga da je nastupio u prijateljskim utakmicama protiv Islanda (15. prosinca - 7:0), te protiv Španjolske (17. prosinca - 3:0). Štura izvješća s tih utakmica navode samo imena strijelaca, a među njima Cvekovog - nema.

Engleski web-portal TalkSPORT tvrdi kako su Cveka Englezi željeli već u listopadu uvrstiti u seriju utakmica selekcije do 15 godina, ali tada je bio ozlijeđen pa nije mogao doći. Naglašavaju se da je rođen u Melbourneu i da zbog svojih korijena i dalje ima pravo nastupa za Australiju, Hrvatsku, Filipine (po majci), kao i za Španjolsku, zemlju u kojoj trenutačno živi.

Ne navodi se gdje su ga Englezi uočili, kao što se ne propitkuje kako je William Ferdinand Cvek završio u Barceloni, odnosno kako to da takav talent nije bio prepoznat u PSV Eindhovenu i Real Madridu gdje je također proveo neko vrijeme. Sada je već pet godina u Barceloni. Nema ni objašnjenja kako ni Španjolski nogometni savez nije krenuo u akciju oko Cvekovog igranja za furiju.

- S obzirom da pozivi u mlade reprezentacije ne obvezuju igranje za neku zemlju u seniorskoj dobi, Cvek i dalje ima pravo predstavljati Australiju, Hrvatsku, Filipine, Englesku i svoju trenutnu domovinu Španjolsku. Nastupao je za hrvatsku mladu reprezentaciju do 14 godina, a upravo je imenovan u englesku momčad do 15 godina za Uefin razvojni turnir - piše News Limited, koji također pogrešno navodi o nastupima Cveka za Hrvatsku.

To se nikad nije dogodilo. A pitanje hoće li se ikada i dogoditi. I zbog toga nema razloga prozivati HNS za nekakav propust ili nepažnju u vezi s Cvekom jer – dječak ima samo 14 godina i nitko ne može znati kako će se razvijati. Uostalom, ako je tako dobar nogometaš i ako mu je Hrvatska pri srcu, onda za nekoliko godina ne bi trebao imati dvojbu za koju će selekciju igrati.
Ključne riječi
Cvek Engleska Hrvat

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!