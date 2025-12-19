Stigla oštra poruka Kremlja dok su trajali pregovori o ruskoj imovini: Više smo puta rekli...

Oduzimanje ruske imovine neće ostati nekažnjeno za njezine nalogodavce i počinitelje, a Moskva će koristiti sve dostupne mehanizme međunarodnog prava kako bi ih kaznila, rekao je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov dok su u Bruxellesu trajali pregovori o korištenju zamrznute ruske imovine kako bi se financirala Ukrajina. Vijest je u 1 ujutro, dok su još trajali pregovori, objavio Tass. Europska unija ipak će se zadužiti kako bi financirala ukrajinsku obranu u ratu.

- Više smo puta rekli da sve radnje vezane uz oduzimanje ruske imovine neće ostati bez odgovora. Oni koji su odluke donosili kolektivno, oni koji su odluke donosili pojedinačno i oni koji su ih provodili u djelo snosit će odgovornost - rekao je. - U tu svrhu bit će korišteni svi mogući pravni mehanizmi - dodao je glasnogovornik Kremlja.

Čelnici su također dali Europskoj komisiji mandat da nastavi raditi na takozvanom reparacijskom zajmu temeljenom na ruskoj imobiliziranoj imovini, ali ta se opcija zasad pokazala neizvedivom, prije svega zbog otpora Belgije, gdje se nalazi većina imovine.

Čelnici EU-a rekli su da će ruska imovina u ukupnom iznosu od 210 milijardi eura u EU-u, ostati zamrznuta dok Moskva ne plati ratnu odštetu Ukrajini. Ako Moskva ikada to učini, Ukrajina bi tada mogla upotrijebiti svoj novac za otplatu zajma.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je Europskom vijeću na toj odluci. - Ovo je značajna podrška koja istinski jača našu otpornost - napisao je Zelenski na aplikaciji Telegram. - Važno je da ruska imovina ostane zamrznuta i da je Ukrajina dobila jamstvo financijske sigurnosti za nadolazeće godine - dodao je.