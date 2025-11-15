Rumunjski navijači u Beogradu razvili transparent u čast ratnog zločinca: Nazvali ga herojem

Danas od 20:45 ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku igraju Bosna i Hercegovina i Rumunjska. Domaćini su trenutačno drugoplasirana momčad skupine s 13 bodova, a odmah iza njih su Rumnji s deset bodova. BiH bi pobjedom ostala u utrci za osvajanje prvog mjesta uoči posljednjeg kola kada gostuje kod Austrije, dok je gostujućoj momčadi pobjeda imperativ žele li ostati u igri za plasman u dodatne kvalifikacije ili direktan plasman.
Utakmica se igra u Zenici, a neki navijači Rumunjske odlučili su putem stati u beogradu gdje su šokirali razvijanjem transparenta u čast osuđenog ratnog zločinca, bivšeg vojnog zapovjednika - Ratka Mladića.Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama
Riječ je o skupini navijača Dinama iz Bukurešta, a na transparentu koji su razvili pisalo je: "Mladić, europski heroj, sveo je muslimane na nulu". Riječi se jasno referiraju na genocid u Srebrenici te su usmjerene protiv bošnjačkog naroda.
15.11.2025, Dinamo Bucharest🇹🇩 in Serbia🇷🇸 before Bosnia🇧🇦, click for more here: https://t.co/zZBoMT3m7T— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 15, 2025
All in one place. Tap to download.
🔗 https://t.co/FXnrFRp1rX pic.twitter.com/49Ftz7dyYY
Romska posla.