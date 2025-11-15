Rumunjski navijači u Beogradu razvili transparent u čast ratnog zločinca: Nazvali ga herojem

Danas od 20:45 ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku igraju Bosna i Hercegovina i Rumunjska. Domaćini su trenutačno drugoplasirana momčad skupine s 13 bodova, a odmah iza njih su Rumnji s deset bodova. BiH bi pobjedom ostala u utrci za osvajanje prvog mjesta uoči posljednjeg kola kada gostuje kod Austrije, dok je gostujućoj momčadi pobjeda imperativ žele li ostati u igri za plasman u dodatne kvalifikacije ili direktan plasman.

Utakmica se igra u Zenici, a neki navijači Rumunjske odlučili su putem stati u beogradu gdje su šokirali razvijanjem transparenta u čast osuđenog ratnog zločinca, bivšeg vojnog zapovjednika - Ratka Mladića.

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Riječ je o skupini navijača Dinama iz Bukurešta, a na transparentu koji su razvili pisalo je: "Mladić, europski heroj, sveo je muslimane na nulu". Riječi se jasno referiraju na genocid u Srebrenici te su usmjerene protiv bošnjačkog naroda.