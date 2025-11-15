Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 119
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
SRAMOTAn POTEZ

Rumunjski navijači u Beogradu razvili transparent u čast ratnog zločinca: Nazvali ga herojem

World Cup - European Qualifiers - Group H - Austria v Romania
LISA LEUTNER/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
15.11.2025.
u 18:19

Utakmica se igra u Zenici, a neki navijači Rumunjske odlučili su putem stati u beogradu gdje su šokirali razvijanjem transparenta u čast osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića

Danas od 20:45 ključnu utakmicu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku igraju Bosna i Hercegovina i Rumunjska. Domaćini su trenutačno drugoplasirana momčad skupine s 13 bodova, a odmah iza njih su Rumnji s deset bodova. BiH bi pobjedom ostala u utrci za osvajanje prvog mjesta uoči posljednjeg kola kada gostuje kod Austrije, dok je gostujućoj momčadi pobjeda imperativ žele li ostati u igri za plasman u dodatne kvalifikacije ili direktan plasman.

Utakmica se igra u Zenici, a neki navijači Rumunjske odlučili su putem stati u beogradu gdje su šokirali razvijanjem transparenta u čast osuđenog ratnog zločinca, bivšeg vojnog zapovjednika - Ratka Mladića

Boban o krizi i budućnosti trenera Dinama

Riječ je o skupini navijača Dinama iz Bukurešta, a na transparentu koji su razvili pisalo je: "Mladić, europski heroj, sveo je muslimane na nulu". Riječi se jasno referiraju na genocid u Srebrenici te su usmjerene protiv bošnjačkog naroda. 
Ključne riječi
transparent ratko mladić Navijači

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Carbonado
Carbonado
18:41 15.11.2025.

Romska posla.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja