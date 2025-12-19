Tri zemlje ne žele sudjelovati: Što je sve dogovoreno na summitu u Bruxellesu

Čelnici država članica EU-a dogovorili su se u petak rano ujutro da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine, za koje će jamčiti europski proračun, bez korištenja ruske zamrznute imovine.

- Imamo dogovor. Odluka o potpori Ukrajini od 90 milijardi eura za razdoblje 2026.-2027. je usvojena - objavio je to predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Zajam od 90 milijardi eura ne dolazi iz ruske državne imovine zamrznute unutar EU-a. Ta je tema tjednima bila predmet spora. Novi plan predlaže davanje Ukrajini beskamatni kredit od 90 milijardi eura koji je namijenjen pokrivanju najhitnijih financijskih potreba Ukrajine u sljedeće dvije godine i omogućavanju zemlji da nastavi borbu protiv Rusije.

Bez financiranja EU-a, Ukrajina riskira bankrot već od drugog kvartala. EU namjerava prikupiti sredstva na tržištu kapitala po povoljnim uvjetima i zatim ih proslijediti Ukrajini. Jamstvo će osigurati proračun EU-a. Međutim, Mađarska, Češka Republika i Slovačka izborile su dogovor da ne doprinose troškovima.

Igraju li više ulogu imovina središnje banke zamrznuta u EU-u? Da. Kancelar Friedrich Merz rekao je nakon summita: 'EU izričito zadržava pravo: Ako Rusija ne osigura odštetu, mi ćemo – u potpunom skladu s međunarodnim pravom – koristiti rusku imovinu za otplatu'.

Koncept koji je favorizirao kancelar Merz predviđao je da EU posudi novac od različitih financijskih institucija do kojih Rusija trenutno ne može doći zbog sankcija EU-a. Taj novac bi zatim bio proslijeđen Ukrajini u obliku kredita. EU tako ne bi morala posuđivati novac na financijskim tržištima. Ukupni iznos bio je projiciran do 210 milijardi eura. Taj koncept nije službeno odbačen, piše Fokus. Deklaracija summita na tu temu poziva Vijeće ministara i Europski parlament da nastave rad na tom modelu. Međutim, provedba trenutno nije potrebna.