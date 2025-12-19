Naši Portali
DOGOVOR O ZAJMU

Tri zemlje ne žele sudjelovati: Što je sve dogovoreno na summitu u Bruxellesu

EU summit
Foto: Michael Kappeler/DPA
1/7
Autor
Robert Jurišić
19.12.2025.
u 07:20

Bez financiranja EU-a, Ukrajina riskira bankrot već od drugog kvartala

Čelnici država članica EU-a dogovorili su se u petak rano ujutro da će Ukrajini osigurati zajam od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine, za koje će jamčiti europski proračun, bez korištenja ruske zamrznute imovine.

- Imamo dogovor. Odluka o potpori Ukrajini od 90 milijardi eura za razdoblje 2026.-2027. je usvojena - objavio je to predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Zajam od 90 milijardi eura ne dolazi iz ruske državne imovine zamrznute unutar EU-a. Ta je tema tjednima bila predmet spora. Novi plan predlaže davanje Ukrajini beskamatni kredit od 90 milijardi eura koji je namijenjen pokrivanju najhitnijih financijskih potreba Ukrajine u sljedeće dvije godine i omogućavanju zemlji da nastavi borbu protiv Rusije. 

Bez financiranja EU-a, Ukrajina riskira bankrot već od drugog kvartala. EU namjerava prikupiti sredstva na tržištu kapitala po povoljnim uvjetima i zatim ih proslijediti Ukrajini. Jamstvo će osigurati proračun EU-a. Međutim, Mađarska, Češka Republika i Slovačka izborile su dogovor da ne doprinose troškovima. 

Igraju li više ulogu imovina središnje banke zamrznuta u EU-u? Da. Kancelar Friedrich Merz rekao je nakon summita: 'EU izričito zadržava pravo: Ako Rusija ne osigura odštetu, mi ćemo – u potpunom skladu s međunarodnim pravom – koristiti rusku imovinu za otplatu'.

Koncept koji je favorizirao kancelar Merz predviđao je da EU posudi novac od različitih financijskih institucija do kojih Rusija trenutno ne može doći zbog sankcija EU-a. Taj novac bi zatim bio proslijeđen Ukrajini u obliku kredita. EU tako ne bi morala posuđivati novac na financijskim tržištima. Ukupni iznos bio je projiciran do 210 milijardi eura. Taj koncept nije službeno odbačen, piše Fokus. Deklaracija summita na tu temu poziva Vijeće ministara i Europski parlament da nastave rad na tom modelu. Međutim, provedba trenutno nije potrebna. 

Ključne riječi
Bruxelles Rusija rat u Ukrajini

Avatar vožd Zoran
vožd Zoran
07:59 19.12.2025.

Tim trima državama treba zatvoriti pipu iz EU fondova pa taj novac usmjeriti za pomoć Ukrajini.Zašto bi ruski vazali bili nagrađeni za vazalstvo prema rusiji?!

Avatar detektor
detektor
08:01 19.12.2025.

te 3 koje ne sudjeluju ne trebaju sudjelovati niti u podjeli EU novac koji dobivaju od EU, pa neka im rusi šalju novac

Avatar Pravi Slovenac na kvadrat
Pravi Slovenac na kvadrat
07:57 19.12.2025.

Odlično, jačanje pozicije Ukrajine prisilit će rusiju da počne razmišljati o miru jer rusija ne može izdržati još 2 godine rata bez da se uruši iznutra

