Slavni Hrvat kojem je pozlilo za rođendan od kluba dobio bizaran 'poklon', ostali smo bez riječi

Nekadašnji izbornik hrvatske rukometne reprezentacije te trofejni kapetan kauboja, Slavko Goluža prevezen je u bolnicu nakon što mu je pozlilo na utakmici njegovog kluba RK Bjelovara. Kako piše portal Bjelovar Live, Goluža je početkom drugog poluvremena utakmice Bjelovara i druge momčadi Nexea osjetio bol u prsima pa je u pratnji igrača i pomoćnog trenera otišao u svlačionicu.
Tamo je čekao kola hitne pomoći, s kojima je hitno prevezen u bjelovarsku bolnicu. Njegovo stanje je dobro, a potvrdio je to za medije direktor RK Bjelovara Davor Lamza.
- Mi smo imali želju da on pjeva. Gospoda tada su rekla da on nije u programu na Trgu. Onda sam im rekao: 'OK. Ako on nije u programu na Trgu, nije ni meni u programu da ja idem na Trg. Ako ja ne budem išao, neće ni jedan igrač otići - otkrio je Goluža događaj iz 2003. godine kada su rukometaši postali svjetski prvaci u Portugalu.
Kao grom iz vedra neba 2023. godine odjeknula je informacija iz RK Zagreb da su se sporazumno razišli s trenerom Slavkom Golužom. Trener i klub razišli su se nakon samo dvije službene utakmice u domaćem prvenstvu (op. p. Zagreb je u obje pobijedio) i jedne u Ligi prvaka, u kojoj je momčad pobijeđena na domaćem parketu od njemačkog Kiela. Nakon tog poraza od "zebri" ništa nije dalo naslutiti da bi se Goluža i klub mogli razići. Štoviše, trener je uredno vodio prvenstveni susret protiv Sesveta. No nakon utakmice uručili su mu tada sporazumi raskid.
Kao 17-godišnjak u rodnom gradu svima je govorio da će jednom igrati za reprezentaciju, i da će biti kapetan. Nitko se na to tada nije obazirao. Nakon RK Mehanika Metković, igrao je i za RK Meković Jambo, RK Badel 1862 Zagreb, mađarski KC Fotex Veszprem, njemački Tus Nettelstatdt Lübeeke, te francuski Paris Saint-Germain Handball. S RK Badel 1862 Zagreb po devet je puta osvajao nacionalno prvenstvo i kup. Osvojio je Kup europskih prvaka 1992. i 1993. godine, i superkup IHF, 1992. S RK Metković Jambo osvojio je KUP EHF, 2000., Hrvatski kup 2001.i 2002.
Prvu medalju ne velikim natjecanjima osvojio je na Europskom prvenstvu u Portugalu 1994. godine. Bila je to bronza. Igrao je i na Olimpijskim igrama u Atlanti 1996. i Ateni 2004. i oba puta osvojio zlatnu medalju, kao i na SP-u u Portugalu 2003. Na sljedećem SP-u u Tunis 2005. osvojio je srebrnu medalju. Iza njega su i zlatne medalje na Mediteranskim igrama koje je osvojio je u Tunis 2001., te u francuskom Languedoc-Roussilon 1993. 2001. godine proglašen je rukometašem godine, a njegova je ekipa četiri puta bila proglašena ekipe godine 1992., 1993., 1996. i 2003. Goluža je dvostruki dobitnik Državne nagrade za šport "Franjo Bučar", (1996.) i (2004.) kao član Hrvatske rukometne reprezentacije.
