Bez pola rostera do europskog čuda: Lokomotiva šokirala Rapid usred Bukurešta

Rukometašice Lokomotive ostvarile su plasman u četvrtfinale Europske lige. Velik je to uspjeh za "lokosice", koje su nedavno ostale bez pola rostera. I tako oslabljene pobijedile su Rapid u Bukureštu s 29:24 te su sa sedam osvojenih bodova osvojile drugo mjesto u skupini. Prvi je Rapid, kojem su lokosice nanijele prvi europski poraz ove sezone.

– Vjerujem da smo iznenadili mnoge rukometne stručnjake pobjedom u Bukureštu. Znam da mnogi nisu vjerovali u nas zbog činjenice što nismo bili kompletni i što smo na domaćem parketu propustili dvije meč-lopte, izgubivši od Tertnesa i Oldenburga. Ali ja sam vjerovao, vjerovale su i moje igračice – rekao je Silvio Ivandija, trener Lokomotive.

Zanimljivo je da je Lokomotiva ostvarila sve tri pobjede u gostima, dok je na domaćem parketu osvojila samo bod, i to baš u susretu protiv Rapida. Svi se još sjećaju pogotka Tare Đelekovčan iz deveterca kada je vrijeme već isteklo. U cijeloj skupini samo je Rapid uspio jednom pobijediti kod kuće. Sve ostale utakmice uglavnom su završavale pobjedama gostujućih sastava. Lokomotiva je mogla proći dalje i s porazom jer je Oldenburg kod kuće izgubio od Tertnesa.

Ključan trenutak utakmice dogodio se početkom sedme minute kada su Zagrepčanke napravile seriju 7:0 i došle do prve ozbiljnije prednosti (5:11). U drugom poluvremenu domaće su u 35. minuti došle na minus dva (16:18), a onda je uslijedila nova serija 4:0 lokosica, koje su do kraja susreta zadržale prednost.

– Djevojke su pokazale karakter i zajedništvo. Na teren su izašle hrabro i pokazale ono što nas je krasilo u prva tri kola Europske lige, ali i veći dio sezone. Ta pozitivna energija prenijela se od prve minute. Znale su da, ako dođemo do bodova, prolazimo dalje i plasiramo se u iduću fazu. Mogu samo čestitati svim igračicama jer smo utakmicu otvorili fantastično. I Zrlić, i Đelekovčan, kao i Tatjana Šutranova dale su velik doprinos, ali svaka je igračica tijekom utakmice odradila svoj dio posla. Nismo imali nijednu poziciju koja je "štekala" – uvijek je netko iskočio, bilo asistencijom, pogotkom ili važnom obranom – rekao je Silvio Ivandija.

Ključnu ulogu u završnici imala je i vratarka Antonija Mamić.

– Sve igračice koje su ulazile s klupe donijele su dodatnu energiju. U završnih dvadeset minuta Antonija Mamić unijela je stabilnost na golu i obranila nekoliko teških udaraca. Upravo je to prelomilo utakmicu i donijelo nam ove važne bodove – zaključio je trener Lokomotive.

Najefikasnije u redovima Lokomotive bile su Iva Zrlić i Paula Posavec sa šest pogodaka te Tara Đelekovčan s pet. Antonija Mamić imala je pet, a Tea Pijević šest obrana.

– Za početak, čestitam ekipi na velikom uspjehu i plasmanu dalje. Kada smo krenuli, mislim da nitko nije očekivao da ćemo uspjeti, ali naš trud, rad i zajedništvo na kraju su se isplatili. Nažalost, imali smo dosta pehova s ozljedama. Nadam se da će se barem neke od ozlijeđenih igračica uspjeti oporaviti do sljedeće utakmice – rekla je Đelekovčan.

U četvrtfinalu će Lokomotiva igrati dvije utakmice protiv francuskog Dijona. Riječ je o sastavu koji je osvojio prvo mjesto u skupini D s četiri pobjede, jednim neodlučenim ishodom i jednim porazom. U skupini su bili s danskim Viborgom, rumunjskom Coronom i poljskim sastavom Zaglebie. Što se tiče rostera trenutačno šestoplasiranog sastava francuske lige, tu su sjajna Senegalka Niombla, Dankinje Lønborg i Mielke-Offendal, Slovakinja Holejova, Norvežanka Sivertsen, Argentinka Medel, Španjolka Jodar i Njemica Giegerich.

Pobjednici četvrtfinala plasirat će se na završni turnir koji će se igrati u Grazu.