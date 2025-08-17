Naši Portali
EVO ŠTO ZAMJERA

Ljutiti Britanac ogorčen na suđenje nakon poraza od Hrgovića: Ne može se pomiriti s jednom stvari

Filip Hrgovi? pobijedio je Britanca Joea Joycea jednoglasnom odlukom sudaca
Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO
VL
Autor
Vecernji.hr
17.08.2025.
u 16:36

Nakon meča, britanski boksač je izjavio kako nije zadovoljan suđenjem. Rekao je kako se puno toga dopuštalo Hrgoviću u klinču.

Hrvatski boksač Filip Hrgović obranio je naslov WBO međunarodnog prvaka u teškoj kategoriji i pobijedivši jednoglasnom odlukom na bodove Britanca Davida Adeleyea u borbi održanoj u Rijadu, iako je od sredine druge runde boksao s velikom posjekotinom na desnom kapku. Bila je to 20. profesionalna borba za 33-godišnjeg borca iz zagrebačke Dubrave, u kojoj je došao do 19. pobjede, a svom je suparniku u njegovom 16. profesionalnom nastupu nanio drugi poraz.

No, za ovu se pobjedu Hrgović morao izrazito namučiti i iskoristiti svo svoje iskustvo i taktičku zrelost, uz veliku pomoć svog trenera Abela Sancheza. Naime, on mu je sanirao ozbiljnu ozljedu iz druge runde, koju mu je snažni 28-godišnji udarač David Adeleye nanio razornim lijevim krošeom.

Iako je krvava lica dočekao kraj te runde, jedine koju su bodovni suci na kraju borbe dodijelili britanskom boksaču, Hrgović se nastavio boriti kao da ta posjekotina ne postoji, pazeći da njegov suparnik više ne uspije pogoditi mjesto na kojem je nastala posjekotina.

Nakon meča, britanski boksač je izjavio kako nije zadovoljan suđenjem. Rekao je kako se puno toga dopuštalo Hrgoviću u klinču.

- Sudac nije reagirao. Nisam mogao razgovarati sa sucem dok sam imao protivnika ispred sebe, ali mu rekoh da mora nešto poduzeti. Udarao me u potiljak, a on nije ništa učinio. Da ga je upozorio, stvari bi možda izgledale drugačije - zaključio je Adeleye.

Komentara 3

Pogledaj Sve
MA
Materjola
17:04 17.08.2025.

Moj garo.. Trebao si biti brži, jači i bolji.. Sada je kasno..

MD
Marko Dragicevic
18:03 17.08.2025.

ne treba se previše razumjeti u boks da se shvati da je čudo od boksača, bit na tom nivou, dobijat udarce, ostat na nogama i pobijedit, zaslužuje veliko, najveće poštovanje, sretno naprijed!!!

MA
MarkoMarkoM
17:41 17.08.2025.

Hrgovic nije iz Dubrave vec iz Sesveta!!!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

