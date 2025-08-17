Ljutiti Britanac ogorčen na suđenje nakon poraza od Hrgovića: Ne može se pomiriti s jednom stvari

Hrvatski boksač Filip Hrgović obranio je naslov WBO međunarodnog prvaka u teškoj kategoriji i pobijedivši jednoglasnom odlukom na bodove Britanca Davida Adeleyea u borbi održanoj u Rijadu, iako je od sredine druge runde boksao s velikom posjekotinom na desnom kapku. Bila je to 20. profesionalna borba za 33-godišnjeg borca iz zagrebačke Dubrave, u kojoj je došao do 19. pobjede, a svom je suparniku u njegovom 16. profesionalnom nastupu nanio drugi poraz.

No, za ovu se pobjedu Hrgović morao izrazito namučiti i iskoristiti svo svoje iskustvo i taktičku zrelost, uz veliku pomoć svog trenera Abela Sancheza. Naime, on mu je sanirao ozbiljnu ozljedu iz druge runde, koju mu je snažni 28-godišnji udarač David Adeleye nanio razornim lijevim krošeom.

Iako je krvava lica dočekao kraj te runde, jedine koju su bodovni suci na kraju borbe dodijelili britanskom boksaču, Hrgović se nastavio boriti kao da ta posjekotina ne postoji, pazeći da njegov suparnik više ne uspije pogoditi mjesto na kojem je nastala posjekotina.

Nakon meča, britanski boksač je izjavio kako nije zadovoljan suđenjem. Rekao je kako se puno toga dopuštalo Hrgoviću u klinču.

- Sudac nije reagirao. Nisam mogao razgovarati sa sucem dok sam imao protivnika ispred sebe, ali mu rekoh da mora nešto poduzeti. Udarao me u potiljak, a on nije ništa učinio. Da ga je upozorio, stvari bi možda izgledale drugačije - zaključio je Adeleye.