VIDEO Filip Hrgović zadivio je cijeli svijet, preživio je pakao u epskoj borbi

Filip Hrgović (19-1, 14 KO) izašao je iz ringa u Saudijskoj Arabiji kao pobjednik, no put do te pobjede bio je sve samo ne lagan. U iscrpljujućem ratu na 10 rundi, 33-godišnji Hrvat svladao je opasnog Britanca Davida Adeleyea (14-2, 13 KO) jednoglasnom sudačkom odlukom (98-91, 99-90, 99-90), dokazavši da posjeduje ne samo vještinu, već i srce šampiona. Od prvog gonga Hrgović je nametnuo svoj tempo, pokazujući razliku u klasi i iskustvu. Njegov prednji direkt i razorne 1-2 kombinacije brzo su pronašle metu, ostavljajući Adeleyea na distanci i tjerajući ga na defenzivu. Činilo se da će to biti još jedna dominantna izvedba hrvatskog boksača na putu prema vrhu teške kategorije, no drama je tek slijedila.

Sve se promijenilo u drugoj rundi. Adeleye je otvorio rundu lijevim krošeom, a zatim je oštrim direktom rasjekao kožu iznad Hrgovićevog desnog oka. Posjekotina je odmah postala ozbiljan problem, a krv je počela obilno teći, prizivajući uspomene na poraz od Daniela Duboisa gdje je slična ozljeda dovela do prekida. Hrgović je, međutim, ostao pribran. Njegov kut je između rundi odradio fantastičan posao, saniravši ozljedu vazelinom, a Filip se vratio u borbu odlučniji no ikad. Unatoč problemu s okom, nastavio je pritiskati, pametno koristeći direkt kako bi držao Adeleyea na odstojanju i kažnjavao svaki njegov pokušaj napada.

Kako je borba odmicala, Hrgovićeva superiorna kondicija i rad nogu dolazili su do izražaja. Britanac je padao u neobična razdoblja neaktivnosti, kao da traži savršeni udarac na Hrgovićevu posjekotinu ili jednostavno ostaje bez snage. S druge strane, Hrgović je neumorno radio, pogađajući tijelo i glavu, skupljajući bodove i polako slamajući otpor svog protivnika. Iako je Adeleye povremeno bljesnuo opasnim krošeima, bilo je jasno da hrvatski borac kontrolira tijek meča i da ima dublji "rezervoar" snage.

A onda je stigla osma runda – tri minute čistog boksačkog ludila koje će se dugo pamtiti. Hrgović je prvi zadao udarac, detoniravši razornu desnicu koja je Adeleyea poslala na pod. Britanac je izgledao gotovo, ali se na iznenađenje svih pridigao i krenuo u napad života. Iznenada je Adeleye bio taj koji je diktirao tempo, zasuvši Hrgovića serijom teških udaraca koji su vidno uzdrmali hrvatskog borca. Na trenutak je izgledalo kao da bi se meč mogao preokrenuti. Hrgović je bio na klimavim nogama, primivši nekoliko čistih udaraca. No, upravo tada je pokazao od čega je sazdan. Preživio je oluju, stabilizirao se i do kraja runde vratio kontrolu, završivši je vlastitom serijom od sedam udaraca bez odgovora.

Nakon pakla osme runde, Adeleye je bio potrošen. Dao je sve što je imao i to nije bilo dovoljno. Posljednje dvije runde Hrgović je odradio pametno i disciplinirano, držeći se distance i kontrolirajući borbu svojim direktom. Prema CompuBox statistici, Hrgović je na kraju meča imao 228 pogođenih udaraca od 510 bačenih, dok je Adeleye pogodio samo 92 od 244. Ova pobjeda nije bila lijepa, ali je bila brutalno stvarna i pokazala je da Hrgović može preživjeti najteže trenutke i izaći kao pobjednik. Ovim trijumfom ne samo da je obranio titulu, već je i poslao poruku ostatku teške kategorije da je spreman za najveće izazove, uključujući i potencijalni revanš s Duboisom.