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NEOVLAŠTENO SNIMALI FRKU PETEŠIĆA PA ZLOUPOTRIJEBILI SNIMKU

DP bi stvarno morao paziti koga šalje na zatvorene sastanke s partnerima

Autor
Iva Boban Valečić
10.07.2026.
u 20:30

Neovlašteno snimanje i distribuiranje je kazneno djelo, naročito kad se radi o snimanju osoba na službenoj dužnosti, na što je u svom Facebook postu u četvrtak podsjetio i Frka Petešić, no ovdje ne treba očekivati postupanje policije

Rezolucija kojom bi Sabor do srijede trebao definirati službeno stajalište RH o položaju Hrvata u BiH neće biti zajednički prijedlog, već će u proceduru kao prijedlog Domovinskog pokreta koji će poduprijeti i HDZ, u kojem vjeruju kako je među partnerima usuglašeni konačni tekst nešto iza čega bi bez većih teškoća mogle stati i stranke parlamentarne oporbe. U najvećoj stranci danas su nam isticali kako je kroz pregovore s DP-om prevladao apel da se neke stvari koje su u HDZ-u otpočetka smatrali radikalnima i u konačnici štetnima za interese Hrvata u BiH u ovom pozicijskom dokumentu izbjegnu i uvjereni su kako konačni tekst može pridonijeti rješavanju preostalih pitanja vezanih uz politička prava hrvatskog naroda i dokidanju prakse preglasavanja BH Hrvata u izboru njihova člana Predsjedništva BiH.

Ključne riječi
Zvonimir Frka Petešić Domovinski pokret HDZ

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