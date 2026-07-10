DP bi stvarno morao paziti koga šalje na zatvorene sastanke s partnerima

Rezolucija kojom bi Sabor do srijede trebao definirati službeno stajalište RH o položaju Hrvata u BiH neće biti zajednički prijedlog, već će u proceduru kao prijedlog Domovinskog pokreta koji će poduprijeti i HDZ, u kojem vjeruju kako je među partnerima usuglašeni konačni tekst nešto iza čega bi bez većih teškoća mogle stati i stranke parlamentarne oporbe. U najvećoj stranci danas su nam isticali kako je kroz pregovore s DP-om prevladao apel da se neke stvari koje su u HDZ-u otpočetka smatrali radikalnima i u konačnici štetnima za interese Hrvata u BiH u ovom pozicijskom dokumentu izbjegnu i uvjereni su kako konačni tekst može pridonijeti rješavanju preostalih pitanja vezanih uz politička prava hrvatskog naroda i dokidanju prakse preglasavanja BH Hrvata u izboru njihova člana Predsjedništva BiH.