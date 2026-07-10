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PRISTUPNI PREGOVORI

EU otvara vrata novim članicama: Četiri zemlje idućeg tjedna rade veliki iskorak

Foto: REUTERS
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VL
Autor
Slavko Vukadin/Hina
10.07.2026.
u 18:55

“Očekuje nas super utorak za proširenje. U utorak ću predsjedavati najviše pristupnih konferencija u jednom danu od 2002.”, izjavio je irski ministar za europske poslove Thomas Byrne, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a

 Sljedeći tjedan četiri zemlje kandidatkinje napravit će veliki korak u pristupnim pregovorima, nakon što su stalni predstavnici država članica u petak dali zeleno svjetlo za otvaranje klastera i zatvaranje poglavlja. “Očekuje nas super utorak za proširenje. U utorak ću predsjedavati najviše pristupnih konferencija u jednom danu od 2002.”, izjavio je irski ministar za europske poslove Thomas Byrne, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.

U utorak će Ukrajina i Moldavija otvoriti pregovore u klasteru 6, koji obuhvaća dva poglavlja: Vanjski odnosi i Vanjska sigurnosna i obrambena politika. Iako je Ukrajina inzistirala da prije ljetne stane otvori svih preostalih pet klastera to se ipak neće dogoditi unatoč tome što Komisija tvrdi da su i Ukrajina i Moldavije spremne otvoriti sve klastere.

Sredinom prošlog mjeseca Ukrajina i Moldavija otvorile su pregovore u prvom i najvažnijem pregovaračkom koji obuhvaća pet poglavlja: poglavlje 5 Javne nabave, poglavlje 18 Statistika, poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, poglavlje 24 Pravda, sloboda i sigurnost te poglavlje 32 Financijska kontrola. Ta poglavlja okosnica su procesa pristupanja te se prva otvaraju i zadnja zatvaraju.

Crna Gora, predvodnik u procesu pristupanja, zatvorit će u utorak još dva poglavlja: poglavlje 8 Tržišno natjecanje i poglavlje 29 Carinska unija. S dva nova, Crna Gora će imati 18 zatvorenih poglavlja od njih 33 o kojima se pregovara. Utorak je veliki dan i za Albaniju koja će zatvoriti prva tri poglavlja. Riječ je poglavlju 25 Znanost i istraživanje, poglavlje 26 Obrazovanje i kultura te poglavlju 30 Vanjski odnosi.
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Ključne riječi
Ukrajina moldavija EU Crna Gora

Komentara 5

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Avatar Knez_Pavle
Knez_Pavle
19:25 10.07.2026.

Za one koji se pitaju, Srbija nije na spisku za proširenje i neće biti dok Vučić ne ode, ne prizna Kosovi i raskine sa Rusijom. Sami zaključite kada će dotle doći. Vučić će otići za nandalje 30 godina. Dotle će otići i Putin, pa će se odnosi EU sa Rusijom promeniti. Kosovo ostaje kao prepreka. Dakle, verovanto nikad, a možda ni tad. Ne morate da se brinete da ćete možda opet biti u nekakvoj zajednicinsa Srbijom, pa makar i panevropskoj. Od toga ste zaštićeni, a da ne morate ni veto da uložite.

ZO
zoranlelic
19:07 10.07.2026.

Ste sigurni da Srbija neće...otvoriti klaster 3? Da Srbija nema moćnije prijatelje unutar EU od Hrvatske?

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