EU otvara vrata novim članicama: Četiri zemlje idućeg tjedna rade veliki iskorak

Sljedeći tjedan četiri zemlje kandidatkinje napravit će veliki korak u pristupnim pregovorima, nakon što su stalni predstavnici država članica u petak dali zeleno svjetlo za otvaranje klastera i zatvaranje poglavlja. “Očekuje nas super utorak za proširenje. U utorak ću predsjedavati najviše pristupnih konferencija u jednom danu od 2002.”, izjavio je irski ministar za europske poslove Thomas Byrne, čija zemlja predsjedava Vijećem EU-a.

U utorak će Ukrajina i Moldavija otvoriti pregovore u klasteru 6, koji obuhvaća dva poglavlja: Vanjski odnosi i Vanjska sigurnosna i obrambena politika. Iako je Ukrajina inzistirala da prije ljetne stane otvori svih preostalih pet klastera to se ipak neće dogoditi unatoč tome što Komisija tvrdi da su i Ukrajina i Moldavije spremne otvoriti sve klastere.

Sredinom prošlog mjeseca Ukrajina i Moldavija otvorile su pregovore u prvom i najvažnijem pregovaračkom koji obuhvaća pet poglavlja: poglavlje 5 Javne nabave, poglavlje 18 Statistika, poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, poglavlje 24 Pravda, sloboda i sigurnost te poglavlje 32 Financijska kontrola. Ta poglavlja okosnica su procesa pristupanja te se prva otvaraju i zadnja zatvaraju.

Crna Gora, predvodnik u procesu pristupanja, zatvorit će u utorak još dva poglavlja: poglavlje 8 Tržišno natjecanje i poglavlje 29 Carinska unija. S dva nova, Crna Gora će imati 18 zatvorenih poglavlja od njih 33 o kojima se pregovara. Utorak je veliki dan i za Albaniju koja će zatvoriti prva tri poglavlja. Riječ je poglavlju 25 Znanost i istraživanje, poglavlje 26 Obrazovanje i kultura te poglavlju 30 Vanjski odnosi.