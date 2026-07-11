Vlada je sa svoje 183. sjednice u četvrtak uputila Hrvatskom saboru prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, od kojega očekuje uspostavu modernog i objedinjenog sustava upravljanja svim ključnim energetskim resursima. Novi zakon donosi niz novosti koje su, među ostalim, usmjerene prema intenzivnijem istraživanju i većem iskorištavanju ugljikovodika na hrvatskom području. Kako je istaknuo ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ovim zakonom Hrvatska prvi put na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim resursima – od nafte i plina, preko geotermalnih voda, do geoloških formacija namijenjenih skladištenju i utiskivanju ugljikova dioksida i drugih plinova te korištenju različitih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju.
Vlada mijenja pravila naftne igre: Stvara se nova državna energetska kompanija
Vlada u Sabor poslala prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa
Komentara 2
Zar nije Plenković obećao vratiti INA-u u hrvatske ruke? U drugim državama radi neispunjenih obećanja padaju vlade, a u Ukrajini su izveli puč.
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Baš me zanima koji će ljudi iz povlaštene kaste dobiti ovu zlatnu koku na raspolaganje(?).