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VELIKI ZAOKRET U ENERGETICI

Vlada mijenja pravila naftne igre: Stvara se nova državna energetska kompanija

Autor
Zoran Vitas
11.07.2026.
u 10:30

Vlada u Sabor poslala prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa

Vlada je sa svoje 183. sjednice u četvrtak uputila Hrvatskom saboru prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, od kojega očekuje uspostavu modernog i objedinjenog sustava upravljanja svim ključnim energetskim resursima. Novi zakon donosi niz novosti koje su, među ostalim, usmjerene prema intenzivnijem istraživanju i većem iskorištavanju ugljikovodika na hrvatskom području. Kako je istaknuo ministar gospodarstva Ante Šušnjar, ovim zakonom Hrvatska prvi put na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim resursima – od nafte i plina, preko geotermalnih voda, do geoloških formacija namijenjenih skladištenju i utiskivanju ugljikova dioksida i drugih plinova te korištenju različitih fluida koji se mogu nalaziti u podzemlju.

Ključne riječi
Ante Šušnjar Hrvatski sabor Vlada RH energetika

Komentara 2

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PO
poluprovokator
10:56 11.07.2026.

Baš me zanima koji će ljudi iz povlaštene kaste dobiti ovu zlatnu koku na raspolaganje(?).

SE
Serengeti
10:34 11.07.2026.

Zar nije Plenković obećao vratiti INA-u u hrvatske ruke? U drugim državama radi neispunjenih obećanja padaju vlade, a u Ukrajini su izveli puč.

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