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BELGIJA ISPALA

Courtois: Htio sam nastaviti igrati, ali je izbornik odlučio drugačije

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
Foto: Kiyoshi Mio/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 16:00

"Od početka turnira odlučio sam koristiti samo igrače koji su sto posto spremni. To je vrhunski sport. Isto je vrijedilo i za Thibauta. Nismo željeli da pogorša ozljedu", kazao je belgijski izbornik Rudi Garcia na konferenciji za novinare.

Vratar belgijske reprezentacije Thibaut Courtois, kojeg je u 71. minuti zamijenio izbornik Rudi Garcia jer više nije mogao ispucavati duge lopte, izjavio je nakon ispadanja Belgije sa svjetskog prvenstva da je "želio nastaviti" igrati unatoč ozljedi mišića.

"Više nisam mogao izvoditi duga ispucavanja. Osjetio sam nešto u stražnjem dijelu bedra; uspio sam upisati još nekoliko obrana i osjećao sam se dobro. Želio sam nastaviti, ali izbornik je tražio igrače spremne sto posto i to prihvaćam. Na golu me to nije ometalo pri branjenju udaraca, već samo pri ispucavanju dugih lopti", izjavio je Courtois nakon utakmice.

"Od početka turnira odlučio sam koristiti samo igrače koji su sto posto spremni. To je vrhunski sport. Isto je vrijedilo i za Thibauta. Nismo željeli da pogorša ozljedu", kazao je belgijski izbornik Rudi Garcia na konferenciji za novinare.

Zamijenjen pri rezultatu 1-1, Courtois je s klupe promatrao kako njegova zamjena Senne Lammens prima gol u 88. minuti nakon što nije uspio ukrotiti udarac Paua Cubarsíja s distance što je omogućilo Mikelu Merinu da zabije iz neposredne blizine i osigura pobjedu od 2-1 za Španjolsku.

"Čvrsto sam zagrlio Sennea; nisam mogao učiniti puno više od toga. Za vratara su to užasni osjećaji. On je sjajan vratar i vratit će se još jači", rekao je Courtois o svom budućem nasljedniku u reprezentaciji.

"Nemam za njega nikakav poseban savjet; vrlo je talentiran i ima snažan karakter. Nakon odmora vratit će se u formu i odigrati sjajnu sezonu s Manchester Unitedom – u to ne sumnjam", dodao je.
Ključne riječi
Belgija reprezentacija Thibaut Courtois

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