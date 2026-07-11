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NIJE BEZAZLENO

Mračna strana ispadanja sa SP-a: Kolumbijski reprezentativac na meti prijetnji nakon promašaja

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Switzerland v Colombia
ALBERT GEA/REUTERS
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 16:13

Campaz je imao najbolju priliku na utakmici u produžetku, a Kolumbijac iz argentinskog Rosario Centrala sada se zbog toga suočava s brojnim prijetnjama u svojoj domovini

Kolumbijski nogometni savez oštro je osudio prijetnje smrću upućene Jamintonu Campazu i njegovoj obitelji nakon eliminacije reprezentacije sa Svjetskog prvenstva. 

Campaz je propustio sjajnu priliku za postizanje gola u produžetku tijekom poraza od Švicarske, a Švicarska je eliminirala Kolumbiju na penale  spriječivši južnoameričku reprezentaciju da dođe do četvrtfinala protiv Argentine.

Campaz je imao najbolju priliku na utakmici u produžetku, a Kolumbijac iz argentinskog Rosario Centrala sada se zbog toga suočava s brojnim prijetnjama u svojoj domovini.

"Nijedan sportaš ili članovi njegove uže obitelji ne bi trebali biti izloženi prijetnjama jer sportaš predstavlja svoju zemlju na sportskoj areni", priopćio je Kolumbijski nogometni savez.

Campaz (26) podijelio je fotografiju na Instagramu na kojoj prekriva lice od tuge i razočaranja, a u opisu je zamolio svoju zemlju za poštovanje.

"Nogomet se također sastoji od teških trenutaka. Moja Kolumbijo, molim te, nikada ne zaboravimo poštovanje. Možda razmišljamo drugačije kada osjećamo frustraciju i tugu, ali nikakva strast ne opravdava mržnju i život u strahu“, napisao je kolumbijski reprezentativac.

Prijetnje također vraćaju sjećanja na jedno od najmračnijih poglavlja u kolumbijskoj nogometnoj povijesti.

Tijekom Svjetskog prvenstva 1994., također u Sjedinjenim Državama, branič Andres Escobar postigao je autogol u utakmici koju je Kolumbija izgubila od domaćina 2-1.

Nekoliko dana nakon što se Escobar vratio kući, ubijen je u Medellinu.

Ključne riječi
SP 2026.

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