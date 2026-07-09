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Večernji.hr
HAJDUK - ŽILINA

UŽIVO Hajduk otvara europsku sezonu s Livajom na klupi

Split: Hajduk održao trening na Poljudu uoči sutrašnje utakmice
Ivo Cagalj/PIXSELL
09.07.2026. u 19:48
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista od 20 sati.
HAJDUK
0-0
ŽILINA
1. pretkolo Europske lige, Hajduk - Žilina, 20:00, Poljud, Split
KAPETAN

Zbog izostanka Livaje iz početnog sastava, kapetansku traku od prve minute nosit će Dario Melnjak

LIVAJA

Iako se ne nalazi u početnom sastavu nakon sukoba s Garcijom, Marko Livaja ipak je u zapisniku za današnju utakmicu. Zato se može očekivati njegov ulazak s klupe u drugom dijelu

SASTAVI

HAJDUK: Silić - Acapandie, Van Hoorenbeeck, Marešić, Hrgović - Pukštas, Pajaziti - Brajković, Dalisson, Melnjak - Šego

ŽILINA: Badzgon - Pališčak, Kaša, Narimanidze - Hranica, Kačer, Bzdyl, Bari - Faško, Koša - Roginić

SUDAC

Glavni sudac današnje utakmice bit će Kyriakos Athanasiou s Cipra

NAJAVA

Nogometaši Hajduka sezonu otvaraju utakmicom prvog pretkola Europske lige protiv trećeplasirane momčadi slovačkog prvenstva prošle sezone - Žiline. Bijeli su odradili vrlo dobar pripremni period u kojem su slavili u sve tri pripremne utakmice.

Ipak, uoči utakmice najviše se pričalo o sukobu kapetana Marka Livaje s trenerom Gonzalom Garcijom. U početku se najavljivao i mogući odlazak najboljeg igrača bijelih, ali to se dosad nije dogodilo pa je Livaja ipak u zapisniku za ovu utakmicu.

Hajduk u proteklih 15-ak godina ima velikih problema u Europi, plasman u euro-kupove nisu dohvatili od davne 2010. Zato je za njih ključno bilo osvojiti drugo mjesto u prvenstvu prošle sezone kako bi imali pravo na "popravni ispit". Ispadnu li u pretkolima Europske lige plasirat će se u sljedeći krug kvalifikacija za Konferencijsku ligu.

Naravno da je ipak cilj preživjeti što je dulje moguće u kvalifikacijama Europske lige, a prvi protivnik je Žilina. Bijeli se zasigurno neće žaliti ni što prvu utakmicu igraju na domaćem terenu koji bi im trebao biti dodatni vjetar u leđa.

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