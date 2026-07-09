UŽIVO Hajduk otvara europsku sezonu s Livajom na klupi

Hajduk otvara novu sezonu

García je na sebe preuzeo golem rizik, a situacija s Livajom djeluje kao zatišje pred buru

Još su svježe rane od i prošle sezone kad je momčad predvođena trenerom Gonzalom Garcíjom ispala od albanskog Dinamo Cityja. No, ako je tada urugvajsko-španjolski strateg i imao nekakav alibi, u smislu da je tek preuzeo momčad i da nije bila sastavljena po njegovu guštu, sada ga nema