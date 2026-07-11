Nova destinacija za 'jeftine' operacije nije Turska ni Meksiko: Sve više Amerikanaca odlazi upravo ovdje

Sve više Amerikanaca odlazi na liječenje u Aziju kako bi izbjegli visoke troškove zdravstvene skrbi u svojoj zemlji. Razlika u cijenama često se mjeri desecima, pa čak i stotinama tisuća dolara, zbog čega se mnogi odlučuju spojiti medicinski zahvat i putovanje. Među državama koje sve više privlače strane pacijente posebno se ističe Kina, koja posljednjih godina ulaže velike napore kako bi postala jedno od vodećih odredišta medicinskog turizma.

Jedan od takvih pacijenata je 26-godišnji Isaias iz Atlante. Liječnici su mu tijekom pregleda otkrili dobroćudnu izraslinu na žučnom mjehuru koju je trebalo kirurški ukloniti u roku od godine dana. Međutim, zahvat u SAD-u trebao ga je stajati gotovo 10.000 dolara jer ga zdravstveno osiguranje nije pokrivalo. Kako piše CNN, nakon što su istražili mogućnosti liječenja u inozemstvu, Isaias i njegova obitelj odlučili su se za bolnicu u kineskom Shenzhenu, gdje je isti zahvat koštao manje od 2.000 dolara. Agencija za medicinski turizam pomogla mu je organizirati vizu, putovanje i smještaj, a cijeli oporavak trajao je svega dva dana. Nakon operacije iskoristio je priliku za razgledavanje Kine te posjetio Shenzhen i Chongqing, a planirao je obići i Šangaj te Hong Kong.

Prema procjenama Organizacije za medicinski turizam (eng. Medical Tourism Associationa), globalno tržište medicinskog turizma prošle je godine premašilo vrijednost od 100 milijardi dolara, a godišnje raste između 15 i 25 posto. Razlog je jednostavan, u mnogim državama pacijenti mogu dobiti kvalitetno liječenje po znatno nižim cijenama i bez dugih lista čekanja koje su česte u zapadnim zemljama. Azijske zemlje sve agresivnije ulažu u razvoj medicinskog turizma. Osim Kine, među vodećim odredištima nalaze se Južna Koreja, Filipini i Vijetnam, koji nastoje privući strane pacijente modernim bolnicama, naprednom medicinskom tehnologijom i konkurentnim cijenama.

Kina posljednjih godina bilježi snažan rast broja stranih pacijenata. Prema podacima koje prenosi CNN, prošle godine kineske bolnice liječile su oko 1,28 milijuna stranaca, što je čak 73 posto više nego 2022. godine. Veliku ulogu imaju i sve blaža vizna pravila te razvoj specijaliziranih agencija koje stranim pacijentima organiziraju prijevoz, prijevode, smještaj i komunikaciju s liječnicima. Posebno su traženi onkološki tretmani, ortopedske operacije, stomatološke usluge te estetski zahvati. Primjerice, terapija CAR-T stanicama, koja se koristi u liječenju određenih vrsta raka krvi, u Europi može stajati više od 500.000 dolara, dok je u Kini dostupna za oko 60.000 dolara.

Stručnjaci ipak upozoravaju da medicinski turizam nosi određene rizike. Razlike u kvaliteti zdravstvene skrbi, jezične barijere, različiti standardi lijekova i medicinskih uređaja te moguće komplikacije nakon povratka kući mogu predstavljati ozbiljan problem. Izvršna direktorica organizacije Global Healthcare Accreditation, Renée-Marie Stephano, istaknula je za CNN kako manje od jedan posto bolnica u svijetu posjeduje međunarodnu akreditaciju za liječenje stranih pacijenata. Naglašava kako je važno da pacijenti pažljivo provjere zdravstvenu ustanovu u koju odlaze te osiguraju kvalitetnu organizaciju cijelog procesa, uključujući postoperativnu skrb nakon povratka u svoju zemlju.

Popularnosti medicinskog turizma pridonose i društvene mreže. Brojni korisnici na TikToku i drugim platformama dijele svoja iskustva liječenja u Kini i drugim azijskim državama, ističući velike uštede i kratko vrijeme čekanja. Britanka Amie Brillu-Ogden, čiji je video o odlasku u Peking na dijagnostičke pretrage pregledan više od 1,8 milijuna puta. Nakon velikog interesa pratitelja pokrenula je vlastitu savjetodavnu tvrtku koja pomaže ljudima organizirati liječenje u Kini. Stručnjaci smatraju da će interes za medicinski turizam nastaviti rasti, osobito među građanima zemalja u kojima su zdravstveni zahvati izrazito skupi ili se na njih dugo čeka.