Na semafore u europskoj metropoli stiže četvrto svjetlo: Evo što znači bijeli signal koji bi mogao promijeniti promet

Rim bi uskoro mogao postati jedno od prvih europskih mjesta na kojem će se testirati potpuno novi koncept upravljanja prometom. Riječ je o uvođenju četvrtog svjetla na semaforima – bijelog signala, koji bi trebao olakšati komunikaciju između prometne infrastrukture i autonomnih vozila, javlja Fenix magazin.

Danas se promet na raskrižjima regulira pomoću tri dobro poznata svjetla. Crveno označava obvezno zaustavljanje, žuto upozorava na promjenu signalizacije, a zeleno dopušta prolazak. Takav sustav desetljećima funkcionira gotovo nepromijenjen. Međutim, razvoj autonomne vožnje i pametnih prometnih mreža otvara mogućnost drukčijeg upravljanja prometom. Novi bijeli signal zamišljen je kao dio sustava u kojem vozila i semafori međusobno razmjenjuju informacije u stvarnom vremenu.

Kako piše magazin Elle, bijelo svjetlo prvenstveno je namijenjeno autonomnim vozilima koja bi, zahvaljujući međusobnoj komunikaciji, mogla samostalno usklađivati prolazak kroz raskrižja. Kada se na semaforu upali bijeli signal, vozači klasičnih automobila trebali bi jednostavno pratiti vozilo ispred sebe i prometni tok. U isto vrijeme autonomni automobili preuzimali bi koordinaciju prolaska kroz raskrižje, čime bi se dio odluka koje danas donose vozači prepustio inteligentnom prometnom sustavu.

Ideja nije sasvim nova. U Sjedinjenim Američkim Državama već su provedena istraživanja o mogućim prednostima ovakvog modela upravljanja prometom. Studija Sveučilišta Sjeverne Karoline iz 2023. pokazala je da bi veći udio autonomnih vozila mogao značajno smanjiti zastoje i vrijeme čekanja na semaforima. Računalne simulacije sugeriraju da bi raskrižja opremljena ovakvim sustavom mogla imati veći protok vozila i učinkovitije regulirati promet.

Unatoč obećavajućim rezultatima, stručnjaci upozoravaju da je za uspješno funkcioniranje sustava potrebno dovoljno autonomnih vozila na cestama. Dok god njihov broj bude mali, klasična prometna signalizacija ostat će neizostavna. Osim toga, uvođenje bijelog svjetla zahtijevalo bi značajnu modernizaciju postojeće infrastrukture. Zamjena semafora i prilagodba prometnih sustava predstavljali bi velik financijski i tehnički izazov.

Zbog toga se očekuje da će se tehnologija u početku ispitivati na zatvorenijim lokacijama poput luka, industrijskih zona ili drugih kontroliranih područja, gdje se može sigurno testirati prije moguće šire primjene. Iako je bijelo svjetlo zasad tek u fazi ispitivanja, Rim bi mogao postati jedan od pionira nove generacije prometnih rješenja koja se oslanjaju na povezivanje vozila, prometne infrastrukture i umjetne inteligencije.