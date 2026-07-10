UŽIVO Španjolska puno bolja na početku: Belgijci se moraju braniti

Baena odlično pronalazi Olma u kaznenom prostoru Belgije, ali ne uspijeva zaprijetiti bivši igrač Dinama
De Ketelaere puca s ruba kaznenog prostora, ali ravno u blok
De Cuyper je pokušao ubaciti, ali lako to hvata Simon
Baena je primio loptu u kaznenom prostoru Belgije, ali i njegov je udarac blokiran
Ruiz je vratio loptu Rodriju na deset metara, ali njegov udarac ide u blok
Trossard ruši Yamala, imat će Španjolci slobodni udarac s opasne pozicije
Cucurella je povratnom loptom tražio Olma, ali i on je bio u zaleđu
Došli su odmah Belgijci pred gol Španjolske, pucao je Doku iz teške situacije, ali brani Simon. Kasnije je označeno zaleđe
Počela je utakmica!
Doku i De Bruyne vraćaju se u početni sastav, a Belgijci zasigurno očekuju puno i od De Ketelaerea koji je zabio dva pogotka protiv SAD-a.
Španjolci s druge strane u utakmicu ulaze u svom, sad već, standardnom prvom sastavu.
ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
BELGIJA: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin, De Bruyne, Tielemans - Doku, De Ketelaere, Trossard
Glavni sudac ove utakmice bit će Englez Michael Oliver
Drugi četvrtfinalni susret na Svjetskom prvenstvu je onaj između Španjolske i Belgije. Pobjednik ove utakmice u polufinalu će igrati protiv Francuske koja je jučer svladala Maroko s 2:0.
U očima mnogi navijača, Belgija u ovaj susret ulazi kao autsajder. Iako su u osmini finala protiv SAD-a odigrali svoju najbolju utakmicu na turniru i slavili s 4:1, Španjolska je i dalje kompletnija i moćnija reprezentacija. Furija je također jedina reprezentacija na ovom turniru koja još uvijek nije primila pogodak što im može dati dodatno samopouzdanje i učvrstiti njihov status favorita.
Uoči prvenstva, nade Belgije polagale su se u Kevina de Bruynea i Jeremyja Dokua, no njih dvojica su prošli susret započeli na klupi te su baš tada Crveni vragovi izgledali najbolje.
Španjolci pak još uvijek čekaju da 'proradi' Lamine Yamal koji je još uvijek bez pogotka na prvenstvu. Belgijci se zasigurno nadaju kako neće proraditi baš protiv njih.
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