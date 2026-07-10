UŽIVO Španjolska puno bolja na početku: Belgijci se moraju braniti

POSEBNA FILOZOFIJA

Kako su Norvežani napravili senzaciju? U Hrvatskoj je nezamislivo ovo što rade s djecom

Djeca do devete godine igraju isključivo lokalne utakmice, bez vođenja rezultata, poretka i dodjele trofeja. Regionalna natjecanja počinju tek s 11 godina, i to također bez rangiranja, dok se ozbiljniji natjecateljski sustav uvodi tek od 13. godine. To je za druge zemlje, pa i za Hrvatsku nezamislivo, budući da se u većini država djeca od malih nogu natječu s vršnjacima.