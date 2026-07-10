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UŽIVO
UŽIVO Belgija s dvojicom povratnika lovi iznenađenje protiv Španjolske: Pobjednik ide na Francuze
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VL
Autor
Večernji.hr
ŠPANJOLSKA - BELGIJA

UŽIVO Španjolska puno bolja na početku: Belgijci se moraju braniti

FIFA World Cup 2026 - Quarter Final - Spain v Belgium
CARLOS BARRIA/REUTERS
10.07.2026. u 20:49
Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista od 21 sat.
ŠPANJOLSKA
0-0
BELGIJA
Četvrtfinale SP-a Španjolska - Belgija, 21:00, SoFi Stadion, Inglewood
16'

Baena odlično pronalazi Olma u kaznenom prostoru Belgije, ali ne uspijeva zaprijetiti bivši igrač Dinama

15'

De Ketelaere puca s ruba kaznenog prostora, ali ravno u blok

13'

De Cuyper je pokušao ubaciti, ali lako to hvata Simon

13'

Baena je primio loptu u kaznenom prostoru Belgije, ali i njegov je udarac blokiran

10'

Ruiz je vratio loptu Rodriju na deset metara, ali njegov udarac ide u blok

9'

Trossard ruši Yamala, imat će Španjolci slobodni udarac s opasne pozicije

3'

Cucurella je povratnom loptom tražio Olma, ali i on je bio u zaleđu

1'

Došli su odmah Belgijci pred gol Španjolske, pucao je Doku iz teške situacije, ali brani Simon. Kasnije je označeno zaleđe

Početak
1' (Početak)

Počela je utakmica!

POVRATNICI

Doku i De Bruyne vraćaju se u početni sastav, a Belgijci zasigurno očekuju puno i od De Ketelaerea koji je zabio dva pogotka protiv SAD-a.

Španjolci s druge strane u utakmicu ulaze u svom, sad već, standardnom prvom sastavu.

SASTAVI

ŠPANJOLSKA: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Ruiz, Pedri - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal

BELGIJA: Courtois - Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper - Raskin, De Bruyne, Tielemans - Doku, De Ketelaere, Trossard

SUDAC

Glavni sudac ove utakmice bit će Englez Michael Oliver

NAJAVA

Drugi četvrtfinalni susret na Svjetskom prvenstvu je onaj između Španjolske i Belgije. Pobjednik ove utakmice u polufinalu će igrati protiv Francuske koja je jučer svladala Maroko s 2:0.

U očima mnogi navijača, Belgija u ovaj susret ulazi kao autsajder. Iako su u osmini finala protiv SAD-a odigrali svoju najbolju utakmicu na turniru i slavili s 4:1, Španjolska je i dalje kompletnija i moćnija reprezentacija. Furija je također jedina reprezentacija na ovom turniru koja još uvijek nije primila pogodak što im može dati dodatno samopouzdanje i učvrstiti njihov status favorita.

Uoči prvenstva, nade Belgije polagale su se u Kevina de Bruynea i Jeremyja Dokua, no njih dvojica su prošli susret započeli na klupi te su baš tada Crveni vragovi izgledali najbolje. 

Španjolci pak još uvijek čekaju da 'proradi' Lamine Yamal koji je još uvijek bez pogotka na prvenstvu. Belgijci se zasigurno nadaju kako neće proraditi baš protiv njih.

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