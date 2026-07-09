Egipćani: nije točno da smo ponudili četiri milijuna za igrača Dinama

Dinamo dovodi Brazilca iz danskog Midtjyllanda, Junior Brumado bit će igrači plavih od zime, a možda već i sad. Brazilski napadač na zimu postaje slobodni igrač i plavi će ga dobiti bez odštete. No, to znači d aće i netko od sadašnjih plavih napadača uskoro napustiti Maksimir. Puno se u tom kontekstu spominje i Monsef Bakrar, odigrao je sjajnu utakmicu protiv Korva, opalio čudesan volej sa 17 metar, a potom uzdrmao vratnicu.

No dovođenje novog napadača možda znači i da Bakrar odlazi, jer, za njege je veliko zanimanje i ima ponuda. Pisalo se da želi egipatki klub Al Ahly i to nije sporno, upita je tek odšteta koju bi Egipćani bili spremni platiti za igrača Dinama.

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- Ušli smo u ozbiljne pregovore s nekoliko igrača: s Bakrarom iz Dinamo Zagreb, Saliouom Bangourom, napadačem MC Algera, Sofianeom Bendjeddiom iz FUS Rabata, i Alijem Alwanom, najboljim strijelcem Al-Sailiye iz Katara - kazali su u egipatskom klubu i dodali:

- Cilj nam je potpisati dvojicu od njih, ovisno o tijeku pregovora i financijskim dogovorima. Nismo ponudili četiri milijuna eura za dovođenje alžirskog igrača, kako se špekuliralo i kako su pisali hrvatski mediji.

No, sigurno je da je zanimanje egipatskog kluba potvrđeno, sad su samo na stolu financijski uvjeti, a tu Dinamo sigurno neće biti lagani pregovarač.