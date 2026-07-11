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NIJE IŠLO

Dva tie-breaka presudila: Pavić i Arevalo izgubili wimbledonsko finale

Wimbledon 2026 - Day Thirteen - All England Lawn Tennis and Croquet Club
Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
VL
Autor
Hina
11.07.2026.
u 17:32

Splićanin i Salvadorac morali su priznati poraz najboljemu svjetskom paru nakon dva tie-break, te sat i 42 minute igre

Hrvatski tenisač Mate Pavić i njegov partner Marcelo Arevalo iz Salvadora u finalu turnira parova u Wimbledonu poraženi su od prvih nositelja, Finca Harrija Heliovaare i Britanca Henryja Pattena, s 7-6 (4), 7-6 (3).

Splićanin i Salvadorac morali su priznati poraz najboljemu svjetskom paru nakon dva tie-break, te sat i 42 minute igre. U cijelom meču nije bilo nijednog oduzimanja servisa. 

Za Pavića je ovo bilo peto polufinale na wimbledonskoj travi u muškim parovima. U All England Clubu je bio pobjednik 2021. s Nikolom Mektićem, a godinu poslije su izgubili u finalu. Prvi put je bio finalist 2017., kad mu je partner bio Austrijanac Oliver Marach. Arevalu je ovo prvi nastup u finalu Wimbledona.

Pavić je već osvojio titule u muškim parovima na sva četiri Grand Slam turnira. Na Australian Openu je slavio 2018. kada mu je partner bio Austrijanac Olivier Marach. Dvije godine kasnije je 33-godišnji Pavić pobijedio na US Openu zajedno s Brazilcem Brunom Soaresom. U Wimbledonu je prvi put podigao pehar pobjednika 2021. kada mu je partner bio Nikola Mektić, dok je sa sadašnjim Arevalom najbolji bio u Roland Garrosu 2024. godine.

Heliovaara i Patten su došli do treće zajedničke Grand Slam krune u karijeri. Slavili su prvi put u Wimbledonu prije dvije godine, a najbolji su još bili prošle godine na Australian Openu.
Ključne riječi
tenis Wimbledon

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